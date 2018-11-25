رئيسة ليتوانيا: الانتخابات والاستفتاء من بين الاحتمالات القائمة فى بريطانيا

رويترز

قالت رئيسة ليتوانيا اليوم الأحد إن الاتحاد الأوروبى يجب ألا يستبعد عدة احتمالات بعد أن يوقع الزعماء على اتفاق خروج بريطانيا من التكتل موضحة أن إجراء انتخابات جديدة أو استفتاء آخر فى بريطانيا من الاحتمالات الواردة.

وقالت الرئيسة داليا جريباوسكايتى للصحفيين لدى وصولها إلى قمة الاتحاد الأوروبى فى بروكسل "أى شئ يمكن أن يحدث، هناك على الأقل أربعة سيناريوهات محتملة لكن الأمر يرجع للجانب البريطانى فى تقرير المسار الذى سيتخذه".

وأضافت "قد يكون استفتاء شعبيا جديدا وقد يكون انتخابات جديدة وقد يكون طلب إعادة التفاوض، أحصيت أربعة سيناريوهات محتملة على الأقل". لكنها لم تصرح علنا باحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد بدون التوصل لاتفاق.