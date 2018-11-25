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داعش يتبنى الهجوم على مركز شرطة جنوب شرقى ليبيا

الأحد، 25 نوفمبر 2018 10:21 ص
داعش يتبنى الهجوم على مركز شرطة جنوب شرقى ليبيا داعش
أ ش أ
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أعلن تنظيم "داعش" الإرهابى، اليوم /الأحد/، تبنيه الهجوم المسلح الذى استهدف مركز شرطة مدينة تازربو جنوب شرق ليبيا، والذى أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة آخرين واختطاف ما بين 15 إلى 20 شخصًا على رأسهم وكيل بلدية تازربو المكلف محمد بوخيرالله.
وأشار التنظيم - وفقا لبوابة الوسط الليبية - إلى أن الهجوم لم يكن الأول من نوعه، وأن عمليات أفراده ستتواصل، وأن الهجوم نفذته مجموعة مسلحة تضم سبع سيارات ذات دفع رباعي.
وكان 9 أشخاص قد لقوا مصرعهم، الجمعة الماضية، في هجوم شنه مسلحون على مركز شرطة مدينة "تازربو" جنوب شرقي ليبيا.


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