حبس 10 متهمين غيابيا أوهموا عاملا بفوزه بسيارة واستولوا على 45 ألف جنيه

كتب على عبد الرحمن

قضت محكمة جنح البساتين، برئاسة المستشار مراد عبدالحى، وأمانة سر حسين قطب، بالحكم غيابيا بالحبس 3 سنوات وكفالة 10آلاف جنيه على 10 متهمين، أوهموا عاملا بفوزه بسيارة فارهة واستولوا منه على 45 ألف جنيه.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى قسم شرطة البساتين، بلاغا من عامل يفيد تعرضه للنصب من مجهولين، اتصلوا به تليفونيا وزعموا بأنهم تابعين لإحدى شركات الاتصالات، أوهموه بفوزه بسيارة ماركة BMW، وأنه للحصول على السيارة طلبوا منه تحويل 30 كارت شحن فئة 100 جنيه، ثم طلبوا تحويل 45 كارت أخرى فئة 100 جنيه أيضا، وتحويل مبلغ مالي 37 ألف و500 جنيه، لحساب أحدهم بإحدى البنوك.

وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة، وتم باستخدام التقنيات الحديثة تحديد المتهمين وهم:"عاصم.ع" و"كريم.س" و"يحيى.ا" و"محمد.م" و"فايزة.أ" و"شريف.ح" و"ياسر.ا"و"اسماء."

تحرر بذلك محضر رقم 2521 لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات وأحالت القضية إلى محكمة الجنح التى أصدرت قرارها السابق، وألزمت المتهمين الأول والسادس والثامن والتاسع بدفع مبلغ 5001 جنيه.