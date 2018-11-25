حبس سائق السيارة النقل المتهم بإقتحام كمين أمنى بالعياط وقتل ضابطى شرطة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة ، بحبس سائق السيارة النقل المتسبب فى اقتحام كمين أمنى ، بمركز العياط ، ما أسفرعنه مقتل ضابطين وإصابة شخصين آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطلبت النيابة ، تقرير طبى وافً عن حالة المصابين فى الحادث، كما أمرت بعرض السيارة النقل المتحفط عليها على خبير فنى لفحصها، وأخذ عينة من دماء السائق المتهم لإجراء تحليل مخدرات .

وتبين من التحقيقات الأولية ، أن الضابطين نقيب جمال صلاح ، رئيس نقطة أمنية، والملازم أول عمر مجدي ، ضابط مباحث بفرقة البدرشين، كانا متواجدين في اللجنة المرورية في أثناء أداء عملهما، فجر اليوم الأحد ، وأثناء قيامهما بفحص تراخيص سيارة مشتبه بها ، وظهر سائق سيارة نقل يسير بسرعة جنونية، فأطاح بأفراد الكمين، ما أسفر عن استشهاد الضابطين وإصابة اثنين مدنيين، وتمكنت قوة من باقي أفراد الكمين من ضبط السائق مرتكب الحادث ، وأمرت النيابة بدفن جثث الضحايا واستعلمت عن حالة المصابين .