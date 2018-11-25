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حبس سائق السيارة النقل المتهم بإقتحام كمين أمنى بالعياط وقتل ضابطى شرطة

الأحد، 25 نوفمبر 2018 09:15 م
حبس سائق السيارة النقل المتهم بإقتحام كمين أمنى بالعياط وقتل ضابطى شرطة حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة  ، بحبس سائق السيارة النقل المتسبب فى اقتحام كمين أمنى ، بمركز العياط ، ما أسفرعنه مقتل ضابطين وإصابة شخصين آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطلبت النيابة ، تقرير طبى وافً عن حالة المصابين فى الحادث، كما أمرت بعرض السيارة النقل المتحفط عليها على خبير فنى لفحصها، وأخذ عينة من دماء السائق المتهم لإجراء تحليل مخدرات .

وتبين من التحقيقات الأولية ، أن الضابطين نقيب جمال صلاح ،  رئيس نقطة أمنية، والملازم أول عمر مجدي ، ضابط مباحث بفرقة البدرشين،   كانا متواجدين في اللجنة المرورية في أثناء أداء عملهما، فجر اليوم الأحد ، وأثناء قيامهما بفحص تراخيص سيارة مشتبه بها ، وظهر سائق سيارة نقل يسير بسرعة جنونية، فأطاح بأفراد الكمين، ما أسفر عن استشهاد الضابطين وإصابة اثنين مدنيين، وتمكنت قوة من باقي أفراد الكمين من ضبط السائق مرتكب الحادث ، وأمرت النيابة  بدفن جثث الضحايا واستعلمت عن حالة المصابين .

 

 

 

 


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