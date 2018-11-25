video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 25 نوفمبر 2018 10:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس المتهم بقتل طالب فى مشاجرة أثناء نقل عفش عروسة بالشرقية

الأحد، 25 نوفمبر 2018 10:38 ص
حبس المتهم بقتل طالب فى مشاجرة أثناء نقل عفش عروسة بالشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب
إضافة تعليق

قررت نيابة بلبيس، برئاسة عمرو عبد العاطى رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، حبس المتهم بقتل طالب بسبب مشاجرة بينهما أثناء نقل عفش عروسة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفى بلبيس العام، بوصول" رضا ش " 18 سنة، مقيم الروضة، دائرة المركز، مصابا بجرح طعني.

وتبين من التحقيقات أثناء سير المجنى عليه مع أهالى قريته لنقل عفش عروسة بالقرية، حدثت مشادة كلامية بينهم وبين" إسام ع م" بسبب المرور، وقام على إثرها بطعن المجنى عليه، وتوفى متأثرا بإصابته، وتمكن ضباط مباحث بلبيس، برئاسة الرائد نبيل غيث، رئيس المباحث، وبإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، من ضبط المتهم، وتم إحالته للنيابة العامة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحبس 3 أشهر لـ4 أشخاص شوهوا اثنين من جيرانهم في مشاجرة بالشرقية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

بلبيس

قرية الروضة

نيابة بلبيس

عفش عروسة

قتل طالب




لا تفوتك
وزارة الزراعة تنفى اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط

وزارة الزراعة تنفى اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط

محكمة الأسرة تلزم أحمد عز بدفع 30 ألف إسترلينى مصاريف مدرسية لطفلى زينة

محكمة الأسرة تلزم أحمد عز بدفع 30 ألف إسترلينى مصاريف مدرسية لطفلى زينة

بعد إطلاق "شكوتك بصوتك".. عمرو جمال يتفاعل: مش لاقى ركنة بأرض الجولف.. إثبات حياة مواطن بعد وفاة منتحل شخصيته بليبيا.. مطلقة تطالب بسماعات أذن لطفلها وتوفير سكن لهما.. القومى للإعاقة يتواصل مع التأمين لعلاجه

بعد إطلاق "شكوتك بصوتك".. عمرو جمال يتفاعل: مش لاقى ركنة بأرض الجولف.. إثبات حياة مواطن بعد وفاة منتحل شخصيته بليبيا.. مطلقة تطالب بسماعات أذن لطفلها وتوفير سكن لهما.. القومى للإعاقة يتواصل مع التأمين لعلاجه

مصير الخارجين عن الأولويات فى مشروعات الإسكان الاجتماعى.. الإسكان: من فاتهم قطار الإعلان التاسع سيحصلون على وحدات بالإعلان العاشر شرط عدم سحب مقدمات الحجز.. رفع الحد الأقصى للدخل سمح لشريحة كبيرة فى التقدم

مصير الخارجين عن الأولويات فى مشروعات الإسكان الاجتماعى.. الإسكان: من فاتهم قطار الإعلان التاسع سيحصلون على وحدات بالإعلان العاشر شرط عدم سحب مقدمات الحجز.. رفع الحد الأقصى للدخل سمح لشريحة كبيرة فى التقدم

واتس آب تطلق تغييرات جديدة على نسختها التجريبية بـiOS.. تعرف عليها

واتس آب تطلق تغييرات جديدة على نسختها التجريبية بـiOS.. تعرف عليها

حسين الشحات عن مفاوضات الأهلى: أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد.. فيديو

حسين الشحات عن مفاوضات الأهلى: أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة