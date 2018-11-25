حبس المتهم بقتل طالب فى مشاجرة أثناء نقل عفش عروسة بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قررت نيابة بلبيس، برئاسة عمرو عبد العاطى رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، حبس المتهم بقتل طالب بسبب مشاجرة بينهما أثناء نقل عفش عروسة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفى بلبيس العام، بوصول" رضا ش " 18 سنة، مقيم الروضة، دائرة المركز، مصابا بجرح طعني.

وتبين من التحقيقات أثناء سير المجنى عليه مع أهالى قريته لنقل عفش عروسة بالقرية، حدثت مشادة كلامية بينهم وبين" إسام ع م" بسبب المرور، وقام على إثرها بطعن المجنى عليه، وتوفى متأثرا بإصابته، وتمكن ضباط مباحث بلبيس، برئاسة الرائد نبيل غيث، رئيس المباحث، وبإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، من ضبط المتهم، وتم إحالته للنيابة العامة.