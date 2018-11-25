حالة الطقس اليوم الأحد 25-11-2018 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأحد ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا .

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة أحيانا ، كما تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية للبلاد ، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد بالقاهرة العظمى 22 والصغرى 16 ، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 18 ، ومطروح العظمى 21 والصغرى 17 ، وسوهاج العظمى 24 والصغرى 13 ، وقنا العظمى 25 والصغرى 14 ، وأسوان العظمى 26 والصغرى 15 .

الطقس فى الأردن

نهاراً

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3-5 درجات مئوية.

وتسود أجواء غائمة جزئياً في عموم المناطق، مع فرصة لهطول بعض الامطار المتفرقة في أجزاء محدودة.

وتكون الرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السُرعة.

ليلاً

تسود أجواء باردة وغائمة جزئياً في عموم المناطق.

الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.

فرصة لتشكل الضباب الكثيف في السهول الشرقية والبادية مع ساعات الفجر والصباح الباكر.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.