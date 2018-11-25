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"تعليم القليوبية " تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات تنمية المهارات

الأحد، 25 نوفمبر 2018 07:42 م
"تعليم القليوبية " تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات تنمية المهارات صادق السيد مدير التعليم الفنى بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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أعلن المهندس الصادق السيد، مدير عام التعليم الفنى بالقليوبية، عن تشكيل غرفة عمليات على مستوى المديرية، تحت إشراف طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، وعاطف سلامة وكيل المديرية، إلى جانب تنفيذ جولات ميدانية لمتابعة سير الامتحانات بالمدارس والدفع بلجان المتابعة لكافة نوعيات التعليم الصناعى والزراعى والتجارى والفندقى.

وأكد "الصادق"، أنه تم التنبيه على مديرى الإدارات بالمتابعة الميدانية اليومية لسير امتحانات تنمية المهارات وقياس المستوى، والتى أداها طلاب الصف الاول بالتعليم الفنى بجميع نوعياته بجميع مدارس التعليم الفنى بالمحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، وتحت اشراف طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وعاطف سلامة وكيل المديرية.

 

 

 

 


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