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تعرف على .."الضبطية القضائية" لوزارة الكهرباء لمواجهة سرقات التيار ×7 معلومات

الأحد، 25 نوفمبر 2018 05:12 م
تعرف على .."الضبطية القضائية" لوزارة الكهرباء لمواجهة سرقات التيار ×7 معلومات المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
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رصد  "اليوم السابع " 7 معلومات عن حق الضبطية القضائية التى منحتها وزارة العدل لـ  529 مهندس بوزارة الكهرباء ، لمواجهة ظاهرة سرقات التيار الكهربائى . 

 - أصدر وزير العدل قرار بالموافقة على منح 529 موظف من العاملين بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة حق الضبطية القضائية لتحرير محاضر سرقات التيار الكهربائى.

- تم اختيار الـ 529 موظف من رؤساء القطاعات ومديرى العموم بشركات توزيع الكهرباء بعد التأكد من نزاهتهم .

 - لموظف الكهرباء ألحق فى تحرير محضر سرقة تيار للمخالفين وتحديد قيمة الغرامة بناء على حجم السرقة.

 - يتم تحصيل غرامات سرقات التيار الكهربائى بواسطة شركات توزيع الكهرباء.

 -تمكنت شركات توزيع الكهرباء من تحرير 79 ألف 432 محضر سرقة تيار.

 - تمكنت وزارة الكهرباء من  تحصيل 157 مليون 290 ألف جنيه من هذه المحاضر من اجمالى 562 مليون 200 ألف جنيه.

 - تستهدف وزارة الكهرباء و الطاقة توفير 2 مليار جنيه من سرقات التيار الكهربائى بحلول يونيو المقبل.


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الكهرباء

الطاقة المتجددة

سرقات التيار الكهربائي

الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء




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