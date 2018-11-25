تعرف على .."الضبطية القضائية" لوزارة الكهرباء لمواجهة سرقات التيار ×7 معلومات

كتبت رحمة رمضان

رصد "اليوم السابع " 7 معلومات عن حق الضبطية القضائية التى منحتها وزارة العدل لـ 529 مهندس بوزارة الكهرباء ، لمواجهة ظاهرة سرقات التيار الكهربائى .

- أصدر وزير العدل قرار بالموافقة على منح 529 موظف من العاملين بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة حق الضبطية القضائية لتحرير محاضر سرقات التيار الكهربائى.

- تم اختيار الـ 529 موظف من رؤساء القطاعات ومديرى العموم بشركات توزيع الكهرباء بعد التأكد من نزاهتهم .

- لموظف الكهرباء ألحق فى تحرير محضر سرقة تيار للمخالفين وتحديد قيمة الغرامة بناء على حجم السرقة.

- يتم تحصيل غرامات سرقات التيار الكهربائى بواسطة شركات توزيع الكهرباء.

-تمكنت شركات توزيع الكهرباء من تحرير 79 ألف 432 محضر سرقة تيار.

- تمكنت وزارة الكهرباء من تحصيل 157 مليون 290 ألف جنيه من هذه المحاضر من اجمالى 562 مليون 200 ألف جنيه.

- تستهدف وزارة الكهرباء و الطاقة توفير 2 مليار جنيه من سرقات التيار الكهربائى بحلول يونيو المقبل.