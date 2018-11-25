تعرف على .."الضبطية القضائية" لوزارة الكهرباء لمواجهة سرقات التيار ×7 معلومات

رصد "اليوم السابع " 7 معلومات عن حق الضبطية القضائية التى منحتها وزارة العدل لـ 529 مهندس بوزارة الكهرباء ، لمواجهة ظاهرة سرقات التيار الكهربائى .
- أصدر وزير العدل قرار بالموافقة على منح 529 موظف من العاملين بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة حق الضبطية القضائية لتحرير محاضر سرقات التيار الكهربائى.
- تم اختيار الـ 529 موظف من رؤساء القطاعات ومديرى العموم بشركات توزيع الكهرباء بعد التأكد من نزاهتهم .
- لموظف الكهرباء ألحق فى تحرير محضر سرقة تيار للمخالفين وتحديد قيمة الغرامة بناء على حجم السرقة.
- يتم تحصيل غرامات سرقات التيار الكهربائى بواسطة شركات توزيع الكهرباء.
-تمكنت شركات توزيع الكهرباء من تحرير 79 ألف 432 محضر سرقة تيار.
- تمكنت وزارة الكهرباء من تحصيل 157 مليون 290 ألف جنيه من هذه المحاضر من اجمالى 562 مليون 200 ألف جنيه.
- تستهدف وزارة الكهرباء و الطاقة توفير 2 مليار جنيه من سرقات التيار الكهربائى بحلول يونيو المقبل.
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