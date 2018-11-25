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تعرف على استعدادات جامعة كفرالشيخ لاستضافة أسبوع شباب الجامعات الثانى عشر

الأحد، 25 نوفمبر 2018 03:13 م
تعرف على استعدادات جامعة كفرالشيخ لاستضافة أسبوع شباب الجامعات الثانى عشر جانب من الاستعدادات لاسبوع الجامعات بجامعة كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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شهدت جامعة كفر الشيخ، اجتماعاً لأعضاء اللجنة العليا المنظمة لإسبوع شباب الجامعات، برئاسة الدكتور ماجد القمرى رئيس الجامعة، وذلك للوقوف على آخر المستجدات وما تم الانتهاء منه فيما يخص استعدادات الجامعة لاستضافة إسبوع شباب الجامعات الثانى عشر المقرر إقامته فى رحاب جامعة كفرالشيخ فبراير القادم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأعلن رئيس الجامعة عن فتح باب التقدم لرعاية الإسبوع من الشركات والمؤسسات والهيئات، مؤكداً أن الرعاة لهذا الحدث الهام ستكون بثلاث مستويات هى بلاتينية وذهبية وفضية، وسوف يتم تحديد امتيازات متعددة للرعاة كالدعاية فى كل مطبوعات ومنشورات الجامعة للإسبوع وغيرها، وستُراعى حقوقهم على الوجه الأكمل.

 كما ناقش خلال الإجتماع باللجنة مدى جاهزية قاعة فعاليات حفل افتتاح الأسبوع، والإمكانيات المتاحة وما يمكن تقديمه لظهور الفعاليات بالصورة اللائقة وبالشكل الذى يتناسب مع مكانة الجامعة من حيث الشكل والمضمون، من ملاعب لممارسة الأنشطة والمنافسات العلمية والثقافية والاجتماعية والمرافق الداعمة مثل المستشفيات وأماكن الإقامة والتغذية والأنشطة المختلفة.

كما أكد "القمرى" على أهمية أسبوع شباب الجامعات مع بداية عام 2019 الذى يعتبر عام التعليم، وسوف يلتقى الشباب من كل جامعات مصر للتنافس الإيجابى وتعزيز روح الانتماء والتعاون والمشاركة، معلناً عن تشكيل العديد من اللجان التنسيقية للاستعداد للأسبوع ومشدداً على ضرورة اهتمام وسائل الإعلام بهذا الحدث الكبير.


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