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تعرف على أسعار السمك بسوق العبور اليوم الأحد 25-11-2018

الأحد، 25 نوفمبر 2018 11:04 ص
تعرف على أسعار السمك بسوق العبور اليوم الأحد 25-11-2018 اسماك _ أرشيفية
كتبت - أسماء أمين
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استقرت أسعار الأسماك للجملة اليوم الاحد 25 نوفمبر  طبقا لآخر تحديث لموقع  سوق العبور، بحيث بلغ سعر بيع السمك البلطى ما بين 23 -25 جنيها للكيلو بحسب النوع والحجم، وسجل سعر فيليه البطلى ما بين 30 – 70 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 28-35 جنيهًا.

وسجل سعر سمك القراميط من 10 -29  جنيها، والتعابين من 40 - 145 جنيها  وسعر المكرونة الخليجى ما بين 32-40 جنيها للكيلو، وسعر والمكرونة السويسى ما بين 95-67 جنيها  للكيلو، فى حين يبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولًا ما بين 19 – 25 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر السبيط من 90 -160 جنيها ، وبلغ سعر الكابوريا  من 30 - 125 ، وبلغ سعر الجمبري الجامبو من 350 -400 جنيها

ويتراوح سعر الجمبرى المجمد ما بين 85 – 165 جنيها للكيلو، فى حين يتراوح سعر الجمبرى غير المجمد ما بين 125 -300 جنيها

 


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