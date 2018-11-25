تظاهرة فى مدينة القامشلى السورية احتجاجاً على العنف ضد المرأة

القامشلى (أ ف ب)

تظاهرت مئات النساء الأحد فى مدينة القامشلى، ذات الغالبية الكردية فى شمال شرق سوريا، بمناسبة اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس فى المكان.

وجالت المتظاهرات شوارع مدينة القامشلي، بدعوة من منظمات معنية بشؤون المرأة، وحملن لافتات عدة كتب على بعضها "حرية المرأة بالثورة"، و"العنف ضد المرأة جريمة، أوقفوه الآن" و"تزويج القاصرات جريمة". ولبست بعضهن الثياب التقليدية الكردية، كما قرعنّ على الطبول.

وقالت المرأة الكردية حنيفة محمد (47 عاماً) "يجب على المرأة أن تنظم نفسها وأن تصل الى مراكز أتخاذ القرار وأن تتخذ هى القرار فى رسم مستقبلها".

وبرغم كون المجتمع الكردى مجتمعاً محافظاً كما هو الحال فى مختلف مناطق سوريا، لكن المرأة الكردية تتمتع بحقوق أساسية ويعرف عنها مشاركتها فى كافة المجالات المدنية منها والسياسية وحتى العسكرية. وعادة ما تشارك المرأة الرجل ضمن رئاسة مشتركة فى قيادة المؤسسات التابعة للإدارة الذاتية الكردية فى شمال وشمال شرق سوريا.