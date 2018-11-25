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ترامب: طالبى اللجوء سينتظرون فى المكسيك والحكومة المكلفة تنفى

الأحد، 25 نوفمبر 2018 07:45 ص
ترامب: طالبى اللجوء سينتظرون فى المكسيك والحكومة المكلفة تنفى دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
مكسيكو سيتى (رويترز)
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، السبت، على تويتر إن المهاجرين على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة سينتظرون فى المكسيك إلى حين الموافقة على طلبات لجوئهم فى المحاكم الأمريكية لكن حكومة المكسيك المكلفة نفت توصلها لأى اتفاق.

وقالت وزيرة الداخلية المكسيكية المكلفة "لا يوجد اتفاق من أى نوع بين حكومة المكسيك المستقبلية والولايات المتحدة".

وقالت أولجا سانشيز كورديرو لرويترز إن الحكومة المقبلة تجرى محادثات مع الولايات المتحدة لكنها أكدت أنهم لم يبرموا أى اتفاق لأنهم ما زالوا خارج السلطة.

وسانشيز أيضا هى أكبر مسؤولة عن السياسة الداخلية للرئيس المكسيكى المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الذى يتولى منصبه فى أول ديسمبر.

واستبعدت سانشيز إعلان المكسيك دولة ثالثة آمنة لطالبى اللجوء، وذلك بعد أن نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا عن اتفاق مع إدارة ترامب يعرف باسم "اتفاق البقاء فى المكسيك".

 


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