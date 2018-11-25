تحرير 300 محضر اشغالات بشوارع أبوقرقاص بالمنيا

المنيا -فريق المحافظات

نظمت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا، حملة مكبرة لإزالة ورفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية وعلى جانبى ووسط الطريق العام، وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 300 محضر مخالف.

قال العقيد محمد صلاح، رئيس مركز أبوقرقاص، إن الحملة تأتى تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بضرورة إزالة الاشغالات بشكل دورى للقضاء على الظاهرة.

وأوضح رئيس المركز إن المخالفات جاءت مابين 88 حالة تعدى إشغال طريق و15 محل بدون ترخيص، و25 بائع متجول و2 محضر بيئة، و170 إزالة فورية، وأن هذه الحملات تأتى بهدف الحفاظ على حرم الطريق العام وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات.

وستبدأ المحافظة بتنفيذ حملات الإزالة بجميع المراكز، اعتبارا من من الغد ولمدة (10) أيام، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وبالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة والوحدات المحلية والوزارات المعنية، حيث ستتم إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، والتى تم تحرير لها محاضر من قبل، أو تعدّيات فى مهدها، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للتصدى لها، حفاظاً على الرّقعة الزراعية، وتنفيذ أعمال الإزالة الفورية للمخالفين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اللواء قاسم حسين محافظ المنيا والذى استعرض خلاله موقف التعديات على الأراضى الزراعية بالمحافظة، حيث يبلغ إجمالى عدد حالات التعدى 52906 حالة على مساحة 3032 فدانا، وقد تم تصنيفها إلى حالات تعدى بسيطة وهى عبارة عن تشوين مواد البناء وحفر أساسات، وبناء الأسوار على سطح الأرض، وتعديات متوسطة وهى تعديات بسيطة تم تطويرها بإقامة قواعد وأعمدة خرسانية وأسوار عليها، وتعديات جسيمة وهى تعديات متوسطة تم تطويرها، وأصبحت مبانى مكتملة بها طوابق.

ووجه المحافظ، بتسخير كافة إمكانيات المحافظة للمشاركة فى حملات الإزالة المكبرة وتنفيذ قرارات الإزالة والتصدى لحالات التعدى على الأراضى الزراعية، للحد من تلك الظاهرة التى تُهدّد الاقتصاد الزراعى، سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف، لافتا إلى أهمية تضافر ومشاركة كافة الجهود فى حملات الازالة .

وشدد المحافظ على التعامل الفورى والحاسم مع أى حالة تعد وإزالتها فى المهد، وذلك بالتنسيق مع قوات الأمن والأجهزة المعنية، وتنفيذ القانون بكل حزم ومنع ظهور أى مبانى عشوائية .

وكلف المحافظ مدير مركز المعلومات بإعداد تقارير يومية عن نسب تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة على مستوى المراكز التسع والإجراءات التى تم اتخاذها حيالهم.