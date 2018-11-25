تحرير 2124 مخالفة مرورية وضبط 1788متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير الامن البحيرة، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء فاضل عمار نائب مدير الأمن اللواء محمد هندى مدير المباحث والعميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث الجنائية والعميد عادل كمال مدير إدارة مرور البحيرة والرائد عبده خطاب رئيس مباحث المرور، عن ضبط 1788متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس، منهم هارب من حكم بالمؤبد بمركز شبراخيت، كما تم تحرير 2124 مخالفة مرورية متنوعة ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير والسير في الممنوع.