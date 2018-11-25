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تحرير 1715 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الأحد، 25 نوفمبر 2018 06:21 م
تحرير 1715 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرورية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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نظمت  مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية  ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد على حسين ، مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى ، مدير إدارة  المرور ، والرائد عادل الجزار، رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1715 مخالفة مرورية متنوعة و شملت499 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و81 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و66مخالفة انتظار خاطئ وحجز14 سيارة و142 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو58  مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة  وسحب 42 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 29  رخصة لمخالفة البيئة و 109 مخالفة  تجاوز سرعة "رادار" وسحب 56رخصة لمخالفة خط السير و43 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و35 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 56 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 45 دراجة نارية وتوك توك ، بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 62مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق  و42 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و60 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على  6سيارات متروكة و76 مخالفة إزالة فاميه وتحرير61 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و43 مخالفة مواقف عشوائية و32 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير58 مخالفة زيادة التعريفة المقررة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.


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