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تجديد حبس 3أفارقة 15يوم فى قضية اتجار بالعملة فى البساتين

الأحد، 25 نوفمبر 2018 03:56 م
تجديد حبس 3أفارقة 15يوم فى قضية اتجار بالعملة فى البساتين حجز - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح البساتين، حبس 3 أفارقة، 15 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامهم، بالاتجار فى النقد الأجنبى، خارج السوق المصرفى، بمنطقة البساتين، بعد ضبطهم وبحوزتهم 8830 دولار و14 ألف جنيه مصرى.
 
تلقى ضباط مباحث قسم شرطة البساتين، معلومات مفادها قيام بعض الأشخاص بالتردد على شركات الصرافة، ويزاولون نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الاجنبى خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون رقم 88 لسنة 2003.
 
ومن خلال التحريات تبين صحة المعلومات، فتم إستهدافهم وضبطهم أمام شركة  صرافة، بمنطقة المعادي الجديدة، وتبين أنهم كل من "ألماها.أ" 28 سنة، تحمل إحدى الجنسيات الأفريقية، و"جاري.ر" 40 سنة، يحمل إحدى الجنسيات الأفريقية، عاطل، و"عدمون.غ" 26 سنة، يحمل إحدى الجنسيات الأفريقية، عاطل، أثناء إستقلالهم السيارة رقم 48229 ملاكى الدقهلية "مستأجرة".
 
كما عثر بحوزتهم على 8830 دولار أمريكى، 14 ألف جنية مصرى،  5 هاتف محمول، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى، وتحررعن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات جددها قاضى المعارضات.
 
 
 

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