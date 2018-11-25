بورسعيد تستعد للبدء فى تنفيذ حملات كبرى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية

بورسعيد – السيد فلاح

عقد المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد اجتماعًا لبحث استعدادات المحافظة لتنفيذ المرحلة الأولى من الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، فى إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة بمواجهة كافة صور وأشكال التعديات على الأراضى الزراعية بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأكد السكرتير العام للمحافظة على أهمية التعامل بحسم مع كافة حالات التعدى على الأراضى الزراعية، موجها باتخاذ حزمة من الإجراءات التنسيقية المطلوبة للوصول لأفضل أداء ممكن خلال تنفيذ حملات الإزالة، والتى من المقرر أن تبدأ الاثنين القادم وتستمر 10 أيام.

وشدد المهندس كامل ابو زهرة، على مديرية الزراعة بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية بالأراضي الزراعية بنطاق محافظة بورسعيد ومؤافاة الجهات التنفيذية المشاركة في الحملة ببيان تفصيلي لحالات التعدي المشار إليها بإجمالي ٢٥٠ حالة وما تم إزالتة منها والمتبقي بالمساحات ومرفق بها قرارات الإزالة وذلك تمهيدا لإزالة الحالات البسيطة ، حيث أكد أن محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان سيتابع هذا الملف بنفسه لتحقيق أعلى المعدلات.

كما أعلن عن قيام جهاز تحسين الأراضي بالمحافظة بتوفير المعدات اللازمة لتنفيذ إزالة التعديات ضمن الحملة المكبرة، كما تم توجيه قطاع الكهرباء لفصل التيار عن المباني المخالفة قبل إزالة التعدي.

وناقش السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، الإجراءات المتفق عليها لتحقيق أعلى درجات التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين عمليات إزالة التعديات، مشددًا على موافاة هيئة عمليات القوات المسلحة بنتائج عمليات الإزالة يوميًا، والتى سوف يتم تنفيذها على 3 مراحل، لتبدأ بإزالة التعديات البسيطة ثم المتوسطة وانتهاء بالتعديات الكبيرة وفي حالة تواجد حالات تعديات غير مدرجة يتم إصدار قرار فوري وإزالتها.

حضر الاجتماع كل من اللواء مجدي لويس مساعد مدير أمن بورسعيد وممثل القوات المسلحة والمراقبة الزراعية وحماية الأراضي وهيئة التعمير والتنمية الزراعية والأملاك والكهرباء والصرف الصحي وعدد من رؤساء الأحياء.