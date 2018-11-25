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انطلاق ماراثون الدرجات الهوائية فى جامعة أسيوط.. صور

الأحد، 25 نوفمبر 2018 02:25 م
انطلاق ماراثون الدرجات الهوائية فى جامعة أسيوط.. صور انطلاق ماراثون الدرجات الهوائية
أسيوط ـ محمود عجمي
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أطلق الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط إشارة البدء لأول نشاط تجريبى لرابطة دراجى جامعة أسيوط والذى تضمن أول ماراثون تشهده الجامعة للدراجات الهوائية والذى تنظمه كلية التربية الرياضية بالتعاون مع طلاب من أجل مصر.

وأشاد الدكتور طارق الجمال خلال افتتاح الماراثون بالمظهر الحضارى للطلاب وحسن التنظيم والذى يعكس اهتمام الجامعة بدعم النشاط الطلابى بكافة أشكاله ومجالاته وإيمانها بدور الرياضة فى الحفاظ على صحة ولياقة الطلاب.

وأعلن الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب خلال الافتتاح أن الماراثون هو نشاط تجريبى داخل الحرم الجامعى كمرحلة أولى وذلك تمهيداً لإطلاق المرحلة الثانية من النشاط فى 3 ديسمبر المقبل والذى يتضمن إطلاق ماراثون آخر خارج جامعة أسيوط ليجوب شوارع مدينة أسيوط وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأوضح الدكتور أحمد صلاح قراعه عميد كلية التربية الرياضية أن الماراثون يأتى فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتشجيع طلاب الجامعات المصرية على ممارسة الرياضة بشكل عام وتشجيعه لرياضة ركوب الدراجات بشكل خاص، مشيراً إلى أن الماراثون التجريبى يضم 500 طالب وطالبة من كلية التربية الرياضية ويمتد لمدة 30 دقيقة داخل الحرم الجامعى مع مراعاة تطبيق الشروط الرياضية المنظمة لهذا النوع من الرياضيات وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المشاركين به، معلناً أنه من المقرر أن يتم اختيار العناصر المتميزة من دراجى جامعة أسيوط لتمثيل الجامعة على مستوى الجامعات المصرية وقيده فى الاتحاد المصرى لركوب الدراجات.

الجمال-يطلق-أول-نشاط-ى-تجريبي-لرابطة-دراجى-جامعة-أسيوط--(1)
 
الجمال-يطلق-أول-نشاط-ى-تجريبي-لرابطة-دراجى-جامعة-أسيوط--(2)
 
الجمال-يطلق-أول-نشاط-ى-تجريبي-لرابطة-دراجى-جامعة-أسيوط--(3)
 
الجمال-يطلق-أول-نشاط-ى-تجريبي-لرابطة-دراجى-جامعة-أسيوط--(4)
 
الجمال-يطلق-أول-نشاط-ى-تجريبي-لرابطة-دراجى-جامعة-أسيوط--(5)
 
الجمال-يطلق-أول-نشاط-ى-تجريبي-لرابطة-دراجى-جامعة-أسيوط--(6)
 
الجمال-يطلق-أول-نشاط-ى-تجريبي-لرابطة-دراجى-جامعة-أسيوط--(7)
 
الجمال-يطلق-أول-نشاط-ى-تجريبي-لرابطة-دراجى-جامعة-أسيوط--(8)
 
الجمال-يطلق-أول-نشاط-ى-تجريبي-لرابطة-دراجى-جامعة-أسيوط--(9)
 
 
 
 
 

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