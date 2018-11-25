انطلاق مؤتمر القومى للمرأة للإعلان عن تدشين الحملة القومية ضد التحرش الجنسى

بدأ منذ قليل، مؤتمر المجلس القومى للمرأة، بمقر وزارة الاستثمار، للإعلان عن تفاصيل الحملة القومية ضد التحرش الجنسى، والتى يشارك فيها المجلس مع مجموعة من الشركاء من بينها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، والمفوضية الاوربية فى مصر، والوكالة الفرنسية للتنمية، الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشركة بسيطة، وشركة سوديك، ومؤسسة دروسوس، والوكالة الفرنسية للتنمية فى مجال النقل والمواصلات.

ويشهد إطلاق الحملة الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة،و الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وسفراء كل من دولة فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبى فى مصر.