انطلاق المؤتمر الدولى لثقافات الشباب بمكتبة الاسكندرية للعام الثانى

الاسكندرية جاكلين منير

انطلقت ظهر اليوم، فاعليات المؤتمر الدولى الثانى لثقافة الشباب، الذى نظمته مكتبة الاسكندرية، تحت شعار "الشباب يغير المستقبل"، بمشاركة وفود من الشباب من عدد من الدول العربية والأجنبية فلسطين والمغرب والبرتغال ولتوانيا وغيرها وبحضورعدد من قناصل الدول العربية الأجنيية.

وجاءت الجلسة الأولى بعنوان "نافذة مصر على العالم" وتناولت مناقشة تبادل الثقافات بين الشعوب وتقليل الفجوات بين الشعوب كما تناولت المسؤلية لتى على تقع على عاتق الشباب فى التغيير.



وقالت اتسوكو فوروكاوا، مدير مكتب شئون الاجئين بالاسكندرية، إن هناك تحديات كبيرة تواجه اللأجئين عبر العالم، وأن المنظمة تولى اهتمام كبير لهم من خلال فرص التعليم والدعم الاجتماعى، مقدمة الشكر إلى الحكومة المصرية لاستضافتها مثل تلك الفاعليات الخاصة بالشباب و اعربت عن فخرها بوجود 2 من الشباب المتحدثين فى المؤتمر من الاجئين للتحدث عن تجربتهم.



وأكدت على تبادل الخبرات المستمر مع مكتبة الاسكندرية خاصة بعد ان قدمت المكتبة برامج لتنمية مهارات الاجئين.



من جانبها أكدت هبه الرافعى نائب رئيس قطاع التواصل الخارجى بمكتبة الإسكندرية، أن المكتبة منذ نشأتها فتحت أبوابها أمام الشباب، والمؤتمر جاء بهدف تبادل الخبرات و الخلفيات الثقافية بين شباب مصر و شباب مص، مشيرة إلى أن فاعليات المؤتمر سوف تتناول تبادل الهبرات و ما يستطيع ان يقدمة الشباب فى المستقبل.





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