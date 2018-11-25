انتهاء سحب تجمعات المياه من الشوارع وتوقف سقوط الأمطار بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

انتهى مجلس مدينة العريش بشمال سيناء من سحب تجمعات المياه الناتجة عن هطول الأمطار بالشوارع ومناطق متفرقة على طريق العريش الساحلى، ومناطق الكبارى.

وقال اللواء وليد المعداوى رئيس مركز ومدينة العريش لـ "اليوم السابع"، إن معدات تابعة لمجلس مدينة العريش، وشركة المياه شاركت فى عمليات رفع وشفط المياه.

وأكد رئيس مدينة العريش، أن كافة الأعمال انتهت بشكل متناسق دون أن تتسبب الموجة الشتوية فى أى خسائر أو تعطيل لحركة المرور.

وفى مدينة الحسنة بوسط سيناء، أعلن مجلس مدينة الحسنة ظهور تجمعات مائية فى مجارى الوديان نتيجة تحرك المياه من سفوح مناطق جبلية شهدت هطول امطار خلال الأيام الماضية، ولَم تتسبب فى اى تعطل لحركة المرور على الطرق .

وشهدت شمال سيناء اليوم استقرار الأحوال الجوية وتوقف هطول الأمطار، وانطلقت فى مناطق زراعية بقرى جنوب الشيخ زويد اعمال حرث مزارعين لأرضهم وزراعتها بالقمح والشعير .