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الأحد، 25 نوفمبر 2018 06:06 ص
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اليوم.. نظر دعوى تطالب بوقف تنفيذ قرار حل جمعية الإخوان

الأحد، 25 نوفمبر 2018 06:00 ص
اليوم.. نظر دعوى تطالب بوقف تنفيذ قرار حل جمعية الإخوان مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من عثمان عنانى الممثل القانونى لجمعية الإخوان المسلمين، والتى تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر سواء من رئيس مجلس الوزراء أو وزيرة التضامن بحل أو شطب جمعية الإخوان المقيدة برقم 644 لسنة 2013 بسجلات وزارة التضامن.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 844 لسنة 68 ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن بصفتهم.

يذكر أن الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى، قد أحالت الدعوى للدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، ثم تم إحالتها إلى الدائرة الثانية لعدم اختصاصهما بنظر مثل تلك الدعوى.

 


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