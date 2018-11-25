اليوم.. افتتاح فعاليات معرض القاهرة الدولى للاتصالات cairo ict

كتبت: هبة السيد

تفتتح اليوم الأحد فعاليات الدورة 22 لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات cairo ict والذى يعقد خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى للعام الخامس على التوالى والذى حرص على حضور وافتتاح المعرض خلال 3 دورات السابقة، أطلق خلالها العديد من المبادرات الخاصة بالتصنيع الإليكترونى وتدريب الشباب ونشر الابداع وافتتاح نحو 4 مناطق تكنولوجية هى برج العرب وأسيوط وبنى سويف والسادات وتفقد اجنحة المعرض والشركات التكنولوجية العارضة سواء عالمية ومحلية لتوجيه رسائل للمستثمرين فى هذا القطاع.

ويأتى اهتمام الرئيس بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ضوء خطط وتوجه الدولة نحو التحول لمجتمع واقتصاد رقمى وتحسين حياة المواطنين باستخدام أحدث نظم التكنولوجيا فى تطوير كفاءة الخدمات الحكومية من بينهم التعليم والصحة والنقل وغيرها من القطاعات، وإقامة مشروعات عملاقة، وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى، وهو ما يظهر فى المعارض المصاحبة لـcairo ict هذا العام.

ويتصدر "التحول الرقمى" المشهد خلال الدورة 22 للمعرض، خاصة فى ظل التوجهات الحكومية الحالية نحو ميكنة الخدمات وتسهيل حصول المواطنين عليها، بجانب تطوير مختلف قطاعات الدولة اعتمادا على وسائل التكنولوجيا الحديثة، وهو التوجه الرئيسى الذى تركز عليه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت قيادة الدكتور عمرو طلعت بتوجيهات واضحة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وكشفت الشركة المنظمة للمعرض عن تكثيف الاستعدادات الخاصة بالدورة الثانية والعشرين للمعرض التى تعقد تحت شعار "قيادة التحول "، وأيضا استضافة 3 مؤتمرات جديدة لأول مرة وهى "قمة الحكومات للتحول الرقمى" و"المعرض والمؤتمر الدولى لتكنولوجيا النقل" و" المعرض والمؤتمر الدولى للتعليم".

وتحمل قمة الحكومات للتحول الرقمى اسم "dot-gov MEA" والتى يشارك بها العديد من البلدان الإفريقية مثل: إثيوبيا، أوغندا، زامبيا، كوت ديفوار، تنزانيا، غانا، نيجيريا، السنغال، وكينيا وتتضمن جلسات نقاشية موسعة حول مستقبل الحكومات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بعد تطبيق مفهوم التحول الرقمى، والنهوض بالقطاع العام فى مصر ضمن خطة 2030، كذلك سيتم تقديم نصائح عملية لتطبيق مفهوم الحكومة الذكية من أجل تشجيع المواطنين على التواصل مع الحكومة بشكل إلكترونى، وكذلك تشجيع الحكومات على إنشاء منصات تفاعلية لتقديم خدماتها، والاستماع لخبراء الصناعة والتعرف على تطلعاتهم لفرص ضخ المزيد من الاستثمارات فى مجال التحول الرقمى.

والمعرض والمؤتمر الدولى لتكنولوجيا النقل سيحمل اسم "Trans MEA 2018" ويتطرق لعدة



موضوعات متعلقة بتطوير البنية التحتية للمواصلات والطرق بشكل رقمى، اعتمادا على الذكاء الاصطناعى الذى يدعم فكرة مخاطبة الآلات بعضها البعض بدلا من تدخل البشر، ويشمل الحديث عن شبكة المواصلات كل من النقل البرى والنهرى والجوى والأنفاق، وكيف يمكن ميكنة منظومة المواصلات العامة والخاصة ودعم عمليات الدفع الإلكترونى، وكذلك الحفاظ على سلامة الركاب اعتمادا على التكنولوجيا.

والمعرض والمؤتمر الدولى للتعليم الذى يحمل اسم "LEARN-TECH MEA" ويتناول سبل تطوير منظومة التعليم اعتمادا على الحلول التكنولوجية المتطورة، مثل الذكاء الاصطناعى والحوسبة السحابية، بجانب التطرق لأساليب إتاحة التعلم الإلكترونى بتكلفة مناسبة، واستعراض أحدث تقنيات المالتى ميديا المستخدمة فى مجال التعليم، وهو ما يتواكب مع خطة تطوير منظومة التعليم التى تنتهجها الحكومة المصرية حاليا.

كما يواصل المعرض احتضان رواد الاعمال وشباب المبدعين بإقامة "ملتقى الابتكار - Innovation Arena" للعام الثالث على التوالى داخل المعرض، وهى الساحة المخصصة لشباب المبدعين ورواد الأعمال لاستعراض مشروعاتهم المبتكرة، بجانب تنظيم مجموعة من الجلسات النقاشية.

ويشهد المعرض استضافة الدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول الرقمية"Pafix"، والذى كان له دور كبير على مدار السنوات الماضية فى توجيه أنظار المصريين لأهمية الشمول المالى والتحول إلى مجتمع لا نقدى.

وسوف تشهد الدورة الحالية مشاركة موسعة لمجموعة من البنوك داخل مصر سواء البنوك الحكومية أو البنوك العالمية، لاستعراض حلولهم البنكية المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات.

كما يشهد المعرض استضافة الدورة الرابعة لـمعرض ومؤتمر "الأمن والسلامة الدولى DSS" الذى يستضيف نخبة من الخبراء بالمجال الأمنى لمناقشة سبل تعزيز دور التكنولوجيا فى منظومة التأمين الشخصى وتأمين المنشآت، بجانب مشاركة عدد كبير من الشركات العالمية والمحلية العملاقة المتخصصة فى تطوير الحلول الأمنية التكنولوجية لعرض احدث التقنيات العالمية والحلول المتكاملة فى مجال الأمن والحماية والدفاع واستعراض الوسائل الحديثة فى مكافحة الارهاب بالأضافة إلى الخدمات والتقنيات المتطورة المستخدمة فى مجالات الإطفاء والحلول الأمنية المتطورة التى تساعد فى تأمين الحدود.

وستقام على هامش المعرض، فعاليات الدورة الرابعة لـمؤتمر المدن والمجتمعات الذكيةIntelli-Cities، والذى يستعرض أحدث الحلول التكنولوجية التى يتم تطبيقها داخل المجتمعات العمرانية والمنازل، والتى تساهم فى ربط جميع الخدمات بطريقه مميكنه ذات تقنيه حديثه والوصول بأفضل مدينه عالميه على ارض مصريه بما فى ذلك الحفاظ على الطاقة.

وشهدت الدورة الماضية للمعرض نجاحا منقطع النظير، بدءا من افتتاح المعرض بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونخبة من الوزراء والسفراء ورؤساء كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومرورا بالمبادرات التى تم إطلاقها خلال المعرض، والاتفاقات الثنائية التى وقعتها الشركات المشاركة سويا، وتحقيق معدلات نمو كبيرة فى أعداد زوار المعرض.

وكشف أسامة كمال، رئيس الشركة المنظمة للمعرض عن وجود زيادة بنسبة 50% فى مساحة المعرض مقارنة بالعام الماضى، وهو الأمر الذى ساهم فى زيادة عدد الشركات العارضة بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضى.

وتوقع أن تشهد الدورة الثانية والعشرون للمعرض تواجدا مكثفا من جانب الزائرين الأجانب من مختلف الجنسيات حول العالم، بزيادة 100% عن عدد الأجانب الذين زاروا المعرض فى دورته الماضية".