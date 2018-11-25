النيابة تنتقل لسماع أقوال مصابى حادث اقتحام "كمين العياط"

انتقل فريق من النيابة العامة بجنوب الجيزة إلى المستشفى لسماع أقوال المصابين الاثنين فى حادث اقتحام سيارة نقل لكمين أمنى بمركز العياط بجنوب الحيزة، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

وتسلمت النيابة تقرير طبى أولى عن حالة المصابين والذى أفاد باستقرار حالتهم، ومن المقرر خروجهم من المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكانت النيابة العامة صرحت بدفن جثث الضحايا، عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تقرير طبى وافً عن حالتهما الذين.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت منذ قليل القبض على سائق السيارة النقل المتسبب فى اقتحام كمين أمنى بمركز العياط بجنوب الجيزة، والذى أسفر عن وفاة ضابطين وإصابة شخصين آخرين.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل مصرع شرطيين وإصابة مواطنين آخرين، فجر اليوم الأحد، حيث تبين أنه أثناء تواجد أفراد كمين بالطريق الإقليمى، لمتابعة الحالة الأمنى، اقتحمت سيارة نقل الكمين بسرعة عالية، مما أسفر عن الحادث.

وطلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، كما امرت بالتحفظ على السيارة، وأمرت بدفن جثث الضحايا واستعلمت عن حالة المصابين.