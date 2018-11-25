النيابة تطلب التحريات حول اقتحام سيارة نقل كمين بالعياط واستشهاد ضابطين

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل مصرع شرطيين وإصابة مواطنين آخرين، فجر اليوم الأحد، حيث تبين أنه أثناء تواجد أفراد كمين بالطريق الإقليمى، لمتابعة الحالة الأمنى، اقتحمت سيارة نقل الكمين بسرعة عالية، مما أسفر عن الحادث.

وطلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، كما امرت بالتحفظ على السيارة، وأمرت بتشريح جثث الضحايا واستعلمت عن حالة المصابين.

ومن جانبها تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط السائق المتسبب فى الحادث والذى تمكن من الهرب، بعدما ترك السيارة بموقع الحادث.