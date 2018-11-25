النيابة تأمر بحجز المتهم بقتل زوجته اعتراضا على حملها فى السلام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة السلام، بحجز المتهم بالاعتداء على زوجته بألة حادة " مفك"، مما أدى لوفاتها متأثرة بإصابتها، بمنطقة النهضة بالسلام، لحين ورود تحريات المباحث.

تلقى قسم شرطة السلام، إخطارا من مستشفى السلام، بوصول سيدة مصابة بنزيف داخلي وكدمات وتم إيداعها العناية المركزة عقب تعرضها للضرب.

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة زوج المجنى عليها "م.ح"، حيث تعدى عليها بالضرب داخل شقتهما بسبب حملها ورغبته فى إسقاط الجنين، ليتم القبض عليه وتحرير محضر بالواقعة.