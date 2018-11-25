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"المشروعات القومية وأثرها على استقرار الاقتصاد المصرى" فى ندوة بآداب طنطا

الأحد، 25 نوفمبر 2018 09:50 م
"المشروعات القومية وأثرها على استقرار الاقتصاد المصرى" فى ندوة بآداب طنطا جانب من الندوة
الغربية - مصطفى عادل
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نظمت كلية الآداب بجامعة طنطا اليوم ندوة تثقيفية بعنوان "المشروعات القومية وأثرها على استقرار الاقتصاد المصرى" وذلك تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار الدكتور ممدوح المصرى عميد الكلية إلى أن الندوة حاضر بها الدكتور هانى مصطفى الشامى رئيس قسم الاقتصاد والمالية بكلية التجارة، وذلك بحضور عدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

فى ذات السياق نظمت  كلية الآداب  ندوة توعوية بعنوان "التوعية بفيروس سي والأمراض السارية" تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة ، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

وأوضح الدكتور ممدوح المصرى عميد الكلية أن تنظيم الندوة يأتى فى إطار الاستعداد لبدء حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي "100 مليون صحة" والتى ستنطلق فى محافظة الغربية أول مارس المقبل.

وانعقدت الندوة بالتعاون مع كلية الطب بالجامعة حيث حاضر بها الدكتور محمد شرف الدين أستاذ أمراض الكبد بكلية الطب، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس، وجمع من طلاب قسم اللغة العربية وآدابها بالكلية.
 
ندوة تثقيفية بعنوان المشروعات القومية (1)
 
ندوة تثقيفية بعنوان المشروعات القومية (2)
 
ندوة تثقيفية بعنوان المشروعات القومية (3)
 

 


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