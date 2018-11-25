المرور ينتهى من أعمال إصلاح فواصل كوبرى الجلاء فى الجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

انتهت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من أعمال تطوير كوبرى الجلاء فى الاتجاهين للقادم من وإلى القاهرة والجيزة، وتم إعادة فتح الكوبرى الذى أغلق جزئيا بسبب أعمال تطوير وصيانة فواصل للكوبرى وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

كانت إدارة المرور أعلنت عن غلق جزئى للطريق، على أن يتم ترك حارة مرورية للسماح بحركة السيارات فى كلا الاتجاهين وذلك لإجراء أعمال صيانة "الفواصل المعدنية وتجديد طبقة الأيبوكسى" لرفع كفاءة الكوبرى وتسهيل حركة المرور، وتخصيص كوبرى "6 أكتوبر" كمحور بديل إذا اضطرت الشركة لغلق الكوبرى بشكل كلى.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة وكافة الأجهزة المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل حركة المرور ورفع أية إشغالات قد تعوق مرور السيارات فى طريقها للمحاور البديلة، ونشر الخدمات المرورية وتركيب اللوحات الإرشادية بمحيط الأعمال لمساعدة قائدى السيارات فى الاتجاهات الجديدة .