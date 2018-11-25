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المرور : فتح كوبرى أكتوبر بعد انتهاء أعمال إصلاح فواصل وسط انتشار الخدمات

الأحد، 25 نوفمبر 2018 10:51 ص
المرور : فتح كوبرى أكتوبر بعد انتهاء أعمال إصلاح فواصل وسط انتشار الخدمات كوبرى أكتوبر-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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أعادت إدارة مرور القاهرة، فتح لكوبرى أكتوبر، بعد انتهاء أعمال صيانة الفواصل العرضية والأسوار المعدنية الخاصة بالكوبرى، وسط انتشار الخدمات المرورية على أن تجرى أعمال أخرى بنهاية اﻷسبوع الجارى.
 
كانت إدارة المرور أعلنت عن أعمال رفع كفاءة الكوبرى لتسهيل حركة سير السيارات، مع غلق جزئى لكوبرى 6 أكتوبر، وترك حارة مرورية لحركة سير السيارات، وقامت الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة، وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.
 
 
 

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