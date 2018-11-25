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"القومى للمرأة" يطلق اليوم الحملة القومية ضد التحرش الجنسى بمشاركة منة شلبى

الأحد، 25 نوفمبر 2018 01:00 ص
"القومى للمرأة" يطلق اليوم الحملة القومية ضد التحرش الجنسى بمشاركة منة شلبى الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب
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يطلق المجلس القومى للمرأة، اليوم الأحد، الحملة القومية ضد التحرش الجنسى، والتى يشارك فيها المجلس مع مجموعة من الشركاء من بينها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، والمفوضية الأوروبية فى مصر، والوكالة الفرنسية للتنمية، الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والوكالة الفرنسية للتنمية فى مجال النقل والمواصلات.

 

وسيشهد إطلاق الحملة الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار و التعاون الدولى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، وسفراء كل من دولة فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبى فى مصر، وضيفا الشرف الفنان هانى عادل والفنانة منة شلبى.

 


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القومى للمراه

المجلس القومى للمراه

مايا مرسى




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