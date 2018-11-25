القومى للمرأة يطلق المبادرة القومية لمواجهة العنف ضد المرأة فى المواصلات العامة

كتب محمود راغب

أطلق المجلس القومى للمرأة ، اليوم الأحد ، المبادرة القومية لمواجهة العنف ضد المرأة في المواصلات العامة بالتعاون مع وزارات الاستثمار والتعاون الدولي، والنقل، والشباب والرياضة، وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

شهد مؤتمر إطلاق المبادرة حضور كل من الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس ، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، والدكتور عمرو شعث، نائب وزير النقل، والدكتور دينا فؤاد، وكيل وزارة الشباب، والسيدة بلرتا أليكو، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر، والسفير إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، والسفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى القاهرة ، وذلك خلال المؤتمر الذى عقد اليوم بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

أكدت الدكتورة مايا مرسى ، رئيسة المجلس أن مؤتمر اليوم هو أول فاعلية يتم تنظيمها فى اطار حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة ، معربة عن أملها فى القضاء التام على جميع مظاهر العنف ضد المرأة وليس التحرش الجنسي فقط.

وعبرت رئيسة المجلس عن سعادتها بهذه الشراكة الكبيرة مع العديد من الوزارات المصرية والجهات الدولية والقطاع الخاص و الشركاء الإعلاميين والتى تحدث لأول مرة على قضية واحدة هى تمكين المرأة وتوعيتها بوجود قانون ينصفها يتضمن عقوبة للجانى ، فضلا عن وجود خط ساخن لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس هو ١٥١١٥ يتلقى شكاوى المرأة .

كما أشارت الدكتورة مايا مرسى ، إلى حملة "حياتك محطات .. متخليش محطه توقفك" التى أطلقها المجلس بالتعاون مع وزارة النقل، تهدف أيضا إلى تمكين المرأة وتوعيتها ، معربة عن تطلعها إلى الوصول إلى المرأة فى جميع المحافظات من خلال أتوبيسات النقل العام بهدف توعيتهن بالقانون ، مشددة على أن الوعى المجتمعى هو أساس التحرك للقضاء على التحرش الجنسى والعنف بصفة عامه ، كما أكدت أهمية التعليم والتوعية والقانون وادماج الرجال للقضاء على العنف ، ووجهت خالص الشكر الى جميع الرجال المساندين لقضايا المرأة .

كما تقدمت الدكتورة مايا مرسى ، بالشكر والتقدير إلى الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي لخروج إطار شراكة الأمم المتحدة فى مصر بمحور خاص لتمكين المرأة ، مؤكدة أن هذا يقدم رسالة إلى العالم أن الدولة المصرية تخطو خطوات حثيثه وواثقه نحو تمكين المرأة ومكافحة مظاهر العنف ضدها ، مشيرة إلى ان الدستور المصري نص على أن الدولة تكفل حماية المرأة من مظاهر العنف ضدها .