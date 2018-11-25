القوات الهندية تقتل 6 مسلحين فى كشمير

رويترز

قال الجيش الهندى إن قواته قتلت اليوم الأحد ستة مسلحين انفصاليين فى تبادل لإطلاق النار بمنطقة كشمير المتنازع عليها فيما صعدت القوات الهندية عملياتها فى أحد أكثر أسابيع القتال دموية هذا العام إذ سقط 23 قتيلا.

وقال الكولونيل راجيش كاليا المتحدث باسم الجيش الهندى فى كشمير إن المسلحين الستة قتلوا فى قرية تقع جنوبى سريناجار وفى عملية أطلقها الجيش فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد. وقتل جندى فى العملية. وذكر المتحدث أن السلطات نقلت جثث المسلحين وصادرت ذخيرة من موقع العملية.

وقال مسؤول بالشرطة إن سكان المنطقة اشتبكوا مع القوات الهندية ورشقوها بالحجارة بعد العملية ورد الجنود بإطلاق الغاز المسيل للدموع والخرطوش والذخيرة الحية. وقتل شخص وأصيب آخر بجروح بالغة.

وتأتى العملية فى إطار أحد أكثر الأسابيع دموية في المنطقة هذا العام حيث سقط 16 مسلحا وجنديان قتلى من بين 23 قتيلا.