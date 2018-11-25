video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 25 نوفمبر 2018 01:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

القوات الهندية تقتل 6 مسلحين فى كشمير

الأحد، 25 نوفمبر 2018 12:19 م
القوات الهندية تقتل 6 مسلحين فى كشمير الجيش الهندى
رويترز
إضافة تعليق

قال الجيش الهندى إن قواته قتلت اليوم الأحد ستة مسلحين انفصاليين فى تبادل لإطلاق النار بمنطقة كشمير المتنازع عليها فيما صعدت القوات الهندية عملياتها فى أحد أكثر أسابيع القتال دموية هذا العام إذ سقط 23 قتيلا.

وقال الكولونيل راجيش كاليا المتحدث باسم الجيش الهندى فى كشمير إن المسلحين الستة قتلوا فى قرية تقع جنوبى سريناجار وفى عملية أطلقها الجيش فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد. وقتل جندى فى العملية. وذكر المتحدث أن السلطات نقلت جثث المسلحين وصادرت ذخيرة من موقع العملية.

وقال مسؤول بالشرطة إن سكان المنطقة اشتبكوا مع القوات الهندية ورشقوها بالحجارة بعد العملية ورد الجنود بإطلاق الغاز المسيل للدموع والخرطوش والذخيرة الحية. وقتل شخص وأصيب آخر بجروح بالغة.

وتأتى العملية فى إطار أحد أكثر الأسابيع دموية في المنطقة هذا العام حيث سقط 16 مسلحا وجنديان قتلى من بين 23 قتيلا.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

توتر فى الهند مع تجمع عشرات الآلاف من الهندوس قرب أطلال مسجد

فيس بوك يخطط لتدريب 5 ملايين هندى على المهارات الرقمية بحلول عام 2021

مصرع 25 شخصا إثر سقوط حافلة فى قناة بالهند

الهند

الجيش الهندى

كشمير

انفصاليين

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
وزارة الزراعة تنفى اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط

وزارة الزراعة تنفى اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط

محكمة الأسرة تلزم أحمد عز بدفع 30 ألف إسترلينى مصاريف مدرسية لطفلى زينة

محكمة الأسرة تلزم أحمد عز بدفع 30 ألف إسترلينى مصاريف مدرسية لطفلى زينة

بعد إطلاق "شكوتك بصوتك".. عمرو جمال يتفاعل: مش لاقى ركنة بأرض الجولف.. إثبات حياة مواطن بعد وفاة منتحل شخصيته بليبيا.. مطلقة تطالب بسماعات أذن لطفلها وتوفير سكن لهما.. القومى للإعاقة يتواصل مع التأمين لعلاجه

بعد إطلاق "شكوتك بصوتك".. عمرو جمال يتفاعل: مش لاقى ركنة بأرض الجولف.. إثبات حياة مواطن بعد وفاة منتحل شخصيته بليبيا.. مطلقة تطالب بسماعات أذن لطفلها وتوفير سكن لهما.. القومى للإعاقة يتواصل مع التأمين لعلاجه

مصير الخارجين عن الأولويات فى مشروعات الإسكان الاجتماعى.. الإسكان: من فاتهم قطار الإعلان التاسع سيحصلون على وحدات بالإعلان العاشر شرط عدم سحب مقدمات الحجز.. رفع الحد الأقصى للدخل سمح لشريحة كبيرة فى التقدم

مصير الخارجين عن الأولويات فى مشروعات الإسكان الاجتماعى.. الإسكان: من فاتهم قطار الإعلان التاسع سيحصلون على وحدات بالإعلان العاشر شرط عدم سحب مقدمات الحجز.. رفع الحد الأقصى للدخل سمح لشريحة كبيرة فى التقدم

واتس آب تطلق تغييرات جديدة على نسختها التجريبية بـiOS.. تعرف عليها

واتس آب تطلق تغييرات جديدة على نسختها التجريبية بـiOS.. تعرف عليها

حسين الشحات عن مفاوضات الأهلى: أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد.. فيديو

حسين الشحات عن مفاوضات الأهلى: أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة