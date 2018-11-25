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القنصلية المصرية والمكتب العمالى يتابعان مقتل مصرى داخل مزرعة بالسعودية

الأحد، 25 نوفمبر 2018 08:43 ص
القنصلية المصرية والمكتب العمالى يتابعان مقتل مصرى داخل مزرعة بالسعودية محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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قال مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، إن القنصلية تتابع من أمس السبت، الحادث المؤسف الذى أسفر عن مقتل المواطن المصرى بغدادى ناجى عبد الرؤوف بغدادى صباح نفس اليوم بمحافظة رماح شمال شرق العاصمة الرياض.
 
 
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا عاجل صباح اليوم الأحد، حيث أشار الملحق العمالى بالقنصلية ياسر غازى، إلى أن القنصلية أوفدت وفدا إلى المحافظة للالتقاء بالمسئولين الأمنيين والتعرف على ملابسات الحادث، والجهود الجارية من قبل السلطات للقبض على الجناة، مؤكدة اهتمامها بسرعة التوصل إليهم وتقديمهم للعدالة.
 
 
وأعربت القنصلية عن خالص تعازيها لأسرة المرحوم ولأبناء الجالية المصرية، مؤكده عزمها على ضمان اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والحفاظ على جميع حقوق المتوفى، فضلا عن تقديم كل قد ما يلزم من دعم ومساندة فى هذا الصدد.
 
 
وقال المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى هيثم سعد الدين، إن وزير القوى العاملة  محمد سعفان، بمجرد علمه بالحادث أصدر تعليمات فورية، للمكتب بمتابعة تعويضات ومستحقات العامل القتيل، حيث أنه قتل فى أثناء عمله بحراسته لإحدى المزارع التى يعمل بها وتبعد عن مدينة الرياض مسافة 60 كيلو مترًا، فضلا عن التنسيق مع القسم القنصلى بالسفارة بمتابعة إنهاء إجراءات نقل الجثمان لأرض الوطن.
 
 
وأوضح أن القتيل هو شاب من قرية عطاالله بمحافظة دمياط ويبلغ من العمر 24 عاما، وأنه تم نقله إلى أحد المستشفيات العامة بالرياض تمهيدا لنقله إلى مستشفى الشميسى للعرض على الطب الشرعى لتحديد كيفية القتل والأداة المستخدمة، كما أفاد بوجود أقرباء للمجنى عليه بالمستشفى، وتم بإبلاغهم خالص عزاء الوزير والوزارة، وأسرة السفارة لأسرة المتوفى وزملائه وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان.
 
 
ويتابع المكتب العمالى عن كثب تعليمات وزير القوى العاملة فيما يتعلق بحقوق المتوفى لدى جهة عمله وإيصالها لذويه.
 

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