video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 25 نوفمبر 2018 10:10 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القضاء الادارى يقضى برفض وقف " عمومية " الصيادلة

الأحد، 25 نوفمبر 2018 06:40 م
القضاء الادارى يقضى برفض وقف " عمومية " الصيادلة نقابة الصيادلة
كتب أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق

 

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء ،بمجلس الدولة، في الدعويين رقمي 9511 و10371 لسنة 73 ق، والمقامتين من عمرو زكريا عبد الله جاب الله وآخرين، ضد النقابة العامة لصيادلة مصر وآخرين، برفض طلب وقف تنفيذ قرارمجلس النقابة العامة للصيادلة الصادر بتاريخ 13/11/2018 بدعوة الجمعية العمومية العادية للنقابة للإنعقاد يوم الجمعة الموافق 30/11/2018، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.

صدر الحكم برئاسة المستشارفتحي ابراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين فتحي هلال السيد، ونوح حسين السيد أبو حسين، وأحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة ، أن القرار المطعون فيه بالدعوة لعقد الجمعية العمومية المشار إليها، لمناقشة بعض البنود ،ومنها استكمال النظر في ميزانية عام 2017 بعد ورود تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق ممن يملك سلطة إصداره قانونا، ووفقاللإجراءات التي حددها القانون، بغير مطعن عليه ، ولا ينال من ذلك ما ساقه المدعون من أن اجتماع الجمعية العمومية العادية يكون وفقا للقانون مرة واحدة في شهر مارس من كل عام، إذ أنه لا غضاضة في الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنقابة العامة أكثر من مرة سنويا لمناقشة أي بند يدخل في اختصاصها، طلما تمت الدعوة إليها وفقا للإجراءات المقررة قانونا ، كما لا يقدح فيما تقدم أن النقيب العام للنقابة قد تم وقفه عن ممارسة أعماله بموجب قرار الجمعية العمومية العادية للنقابة المعقودة بتاريخ 15/5/2018، إذ أنه أيا كان الرأي في مشروعية النقيب العام، فإن الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية العادية محل القرار الطعين قد جاءت بناء على قرار مجلس النقابة العامة، وهذا هو ما تطلبه القانون، وتعول عليه المحكمة.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القضاء الإدارى يستبعد دعوى وقف تعديل لائحة المعاهد الصحية لورود التقرير

التضامن تطعن أمام القضاء الإدارى لحل جمعية "الغد للتجديد والابتكار"

"القضاء الإداري" تحيل دعوى بطلان إلغاء التعليم المفتوح إلى "المفوضين"

القضاء الادارى

مجلس الدولة

الحوادث

نقابة الصيادلة

جمعية عمومية




لا تفوتك
استشهاد ضابطين شرطة صدمتهما سيارة أثناء متابعة الحالة الأمنية بكمين بالعياط

استشهاد ضابطين شرطة صدمتهما سيارة أثناء متابعة الحالة الأمنية بكمين بالعياط

صور.. المصريتان سارة ولورا أشهر عازفى الموسيقى فى اسكتلندا.. والداهما هاجرا منذ 28 سنة ورسخا فيهما حب الوطن.. والدة الشقيقتين: لعبتا فى أكبر قاعات العزف فى إنجلترا.. يجهزان مقطوعة "دعوة للصلوات" إهداءا لمصر

صور.. المصريتان سارة ولورا أشهر عازفى الموسيقى فى اسكتلندا.. والداهما هاجرا منذ 28 سنة ورسخا فيهما حب الوطن.. والدة الشقيقتين: لعبتا فى أكبر قاعات العزف فى إنجلترا.. يجهزان مقطوعة "دعوة للصلوات" إهداءا لمصر

مكاسب ليفربول قبل مباراة سان جيرمان المصيرية.. الحفاظ على سلسلة "اللاهزيمة" فى الدورى الإنجليزى.. مطاردة مانشستر سيتى على الصدارة.. الاطمئنان على الماكينات الهجومية بعد ثلاثية واتفورد.. وكلوب يحقق الفوز الـ300

مكاسب ليفربول قبل مباراة سان جيرمان المصيرية.. الحفاظ على سلسلة "اللاهزيمة" فى الدورى الإنجليزى.. مطاردة مانشستر سيتى على الصدارة.. الاطمئنان على الماكينات الهجومية بعد ثلاثية واتفورد.. وكلوب يحقق الفوز الـ300

فى اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة.. 10 وصايا أمنية لتنجب التحرش

فى اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة.. 10 وصايا أمنية لتنجب التحرش

احتفال محمد صلاح على طريقة راموس يثير الجدل فى إنجلترا.. فيديو وصور

احتفال محمد صلاح على طريقة راموس يثير الجدل فى إنجلترا.. فيديو وصور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة