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الأحد، 25 نوفمبر 2018 12:24 م
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القبض على 7 عناصر إجرامية وأسلحة نارية ومخدرات بحملة أمنية ببنها

الأحد، 25 نوفمبر 2018 12:00 م
القبض على 7 عناصر إجرامية وأسلحة نارية ومخدرات بحملة أمنية ببنها حبس - صورة أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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قاد اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، حملة تفتيشية مكبرة بدائرة قسم أول وثان بنها، استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة وضمت ضباط مجموعات العمل من إدارة البحث الجنائى بالإشتراك وإدارة المرور مدعومة بمجموعات من إدارة قوات الأمن وذلك لتحقيق التواجد الأمنى بشكل فعال لفرض السيطرة الأمنية وتفعيل القانون وإعلاء هيبة الدولة تحت الإشراف الميدانى لقيادات إدارة البحث الجنائى.

 

وتأتى الحملة فى إطار توجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مساعد الوزير لقطاع الأمن العام بالقيام بحملات يومية على مستوى جميع مديريات الأمن لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومداهمة الأوكار والبؤر الإجرامية وضبط كافة صور الخروج عن الشرعية وذلك فى مجال الحملات المتنوعة واسعة الانتشار لإشعار المواطنين بالتواجد الشرطى الفعال بالشارع المصرى.
 
 
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 7 متهمين من العناصر الخطرة، و3 أسلحه نارية، و5 قضايا مخدرات بإجمالى 105جم حشيش، و30 جم استروكس، 28 قرص مخدر وضبط 5 أحكام جنايات، و425 مخالفة مرورية، و156 قضية مرافق متنوعة، 15 قضية آداب عامة.

 


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