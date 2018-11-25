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القبض على 3 متهمين بحوزتهم أستروكس وبانجو بقصد الاتجار بالإسماعيلية

الأحد، 25 نوفمبر 2018 02:15 م
القبض على 3 متهمين بحوزتهم أستروكس وبانجو بقصد الاتجار بالإسماعيلية اللواء محمد فوزى، مدير مباحث الاسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام  من القبض على 3 متهمين بحوزتهم كميات من الأستروكس والبانجو بقصد الإتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كلا من المتهم "محمد.ع.ع" 31 عاما عاطل، ومقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية، بحوزته كمية من مخدر الأستروكس تزن حوالى 150 جرام، ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "السيد.ع.ع"30 عاما عاطل، ومقيم دائرة مركز القنطرة غرب بحوزته 12 لفافة من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 500 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.ال.م"30 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز ابوصوير بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


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