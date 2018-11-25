القبض على عاطل لفرض أتاوات على السائقين أمام محكمة بنها

كتب نيفين طه

ألقت مباحث مرور القليوبية، القبض على عاطل لقيامه بفرض الإتاوات والسيطرة على سائقى السيارات أمام محكمة بنها، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور بالقليوبية بضبط المدعو "ع م ع" 28 سنه، عاطل ومقيم المنشية – دائرة قسم أول بنها، السابق اتهامه فى عدد 4 قضايا (مخدرات) أخرهم القضيه رقم 8620 لسنة 2014 م جنح قسم أول بنها - مخدرات، حال قيامه بفرض الاتاوات والسيطرة أمام محكمة بنها الجديدة، بدون وجه حق، وضبط بحوزته مبلغ 180 جنيه من متحصلات عمله الاثم من سائقى السيارات.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 9482 لسنة 2018م جنح قسم أول بنها، وتولت النيابة التحقيق.