video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 25 نوفمبر 2018 01:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

القبض على صاحب "مركب الموت" المتسبب فى غرق 5 أشخاص بالرياح البحيرى

الأحد، 25 نوفمبر 2018 12:53 م
القبض على صاحب "مركب الموت" المتسبب فى غرق 5 أشخاص بالرياح البحيرى موقع المركب
البحيرة - ناصر جودة
إضافة تعليق
تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من القبض على صاحب مركب الموت الذى الذى كان ينقل العمال الزراعين من محافظة المنوفية إلى البحيرة، وتم انقلابها فى الرياح البحيرى مما أسفر عن غرق 5 أشخاص.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ  لمركز شرطة كوم حماده من الأهالى بغرق مركب يستخدم فى نقل الركاب بمجرى نهر النيل فرع رشيد ما بين قريتى كوم شريك  دائرة المركز، وبشتامى مركز الشهداء  منوفية.

انتقلت على الفور، القيادات الأمنية وقوات الإنقاذ النهرى، وتبين أنه أثناء عبور مركب لنقل الركاب والمسماه المهدى ترخيص صادر من الإداره العامه للنقل النهرى " إدارة دمنهور "   يبدأ من 13/4/2017 وينتهى فى 12/4/2019 مصرح له بنقل عدد 8 ركاب فقط   قيادة  عمران قطب مهدى   27  سنة مراكبى ومقيم قرية كوم شريك  دائرة المركز    يستقله 22  راكب من أهالى قرية بشتامى مركز الشهداء منوفيه فى طريقه من شاطىء القريه المُشار إليها إلى شاطىء قرية كوم شريك  دائرة المركز،  غمرت المياه المركب المُشار إليه بسبب حمولته الزائده من الركاب، مما أدى لغرقه وسقوط ركابه بالمياه. 

  تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من إنقاذ 17 شخصا قبل غرقهم ، وغادروا محل الواقعة، وغرق ووفاة  5 من مستقليه، وتم إنتشال جميع جثث المتوفيين من المياه ونقلهم لمشرحة مستشفى الشهداء العام منوفية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 2124 مخالفة مرورية وضبط 1788متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالبحيرة

محافظ المنوفية يتفقد موقع غرق قارب بشتامى بالشهداء.. صور

غرق 5 أشخاص إثر انقلاب قارب ركاب فى الرياح البحيرى بكوم حمادة بالبحيرة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة البحيرة

حملات امنية

كوم حمادة

غرق مركب

امن البحيرة




لا تفوتك
استشهاد ضابطين شرطة صدمتهما سيارة أثناء متابعة الحالة الأمنية بكمين بالعياط

استشهاد ضابطين شرطة صدمتهما سيارة أثناء متابعة الحالة الأمنية بكمين بالعياط

محكمة النقض تؤيد إعدام 9 متهمين فى اغتيال النائب العام هشام بركات

محكمة النقض تؤيد إعدام 9 متهمين فى اغتيال النائب العام هشام بركات

صور.. المصريتان سارة ولورا أشهر عازفى الموسيقى فى اسكتلندا.. والداهما هاجرا منذ 28 سنة ورسخا فيهما حب الوطن.. والدة الشقيقتين: لعبتا فى أكبر قاعات العزف فى إنجلترا.. يجهزان مقطوعة "دعوة للصلوات" إهداءا لمصر

صور.. المصريتان سارة ولورا أشهر عازفى الموسيقى فى اسكتلندا.. والداهما هاجرا منذ 28 سنة ورسخا فيهما حب الوطن.. والدة الشقيقتين: لعبتا فى أكبر قاعات العزف فى إنجلترا.. يجهزان مقطوعة "دعوة للصلوات" إهداءا لمصر

مكاسب ليفربول قبل مباراة سان جيرمان المصيرية.. الحفاظ على سلسلة "اللاهزيمة" فى الدورى الإنجليزى.. مطاردة مانشستر سيتى على الصدارة.. الاطمئنان على الماكينات الهجومية بعد ثلاثية واتفورد.. وكلوب يحقق الفوز الـ300

مكاسب ليفربول قبل مباراة سان جيرمان المصيرية.. الحفاظ على سلسلة "اللاهزيمة" فى الدورى الإنجليزى.. مطاردة مانشستر سيتى على الصدارة.. الاطمئنان على الماكينات الهجومية بعد ثلاثية واتفورد.. وكلوب يحقق الفوز الـ300

فى اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة.. 10 وصايا أمنية لتنجب التحرش

فى اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة.. 10 وصايا أمنية لتنجب التحرش

احتفال محمد صلاح على طريقة راموس يثير الجدل فى إنجلترا.. فيديو وصور

احتفال محمد صلاح على طريقة راموس يثير الجدل فى إنجلترا.. فيديو وصور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة