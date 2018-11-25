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الفريق مهاب مميش: عبور 32 سفينة بحمولة 2.1 مليون طن

الأحد، 25 نوفمبر 2018 11:34 ص
الفريق مهاب مميش: عبور 32 سفينة بحمولة 2.1 مليون طن قناة السويس - أرشيفية
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الأثنين عبور 32 سفينة، بحمولة2.1 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 14 سفينة بحمولة 900 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الليبيرية MSC ARICA ، بحمولة 199 ألف طن، قادمة من ألمانيا، ومتجهة إلى سنغافورا .

وعبرت 18 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة)، بحمولة مليون و200 ألف طن، وأن أكبر حمولة لسفينة الحاويات الدانمركية MAERSKMARIC  بحمولة 200 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى البرتغال.

 


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