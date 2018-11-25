video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 25 نوفمبر 2018 10:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

العثور على جثة مسن فى العقد الخامس أسفل كوبرى طما العلوى بسوهاج

الأحد، 25 نوفمبر 2018 10:21 ص
العثور على جثة مسن فى العقد الخامس أسفل كوبرى طما العلوى بسوهاج جثه - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول
إضافة تعليق

يكثف ضباط وحدة مباحث مركز طما، برئاسة الرائد أحمد عبدالرؤف رئيس مباحث المركز، جهودهم لكشف غموض العثور على مسن فى العقد الخامس من العمر، جثة هامدة أسفل كوبرى طما العلوى وبه العديد من الإصابات المتفرقة بالجسم.

كان مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغاً من اللواء على صالح نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد بالعثور على جثة مسن أسفل كوبرى طما العلوى، وتم نقل جثته تحت تصرف النيابة العامة لمشرحة مستشفى طما المركزى.

على الفور، انتقل إلى مكان الحادث العميد أحمد شمندى مأمور مركز شرطة طما، وتبين من المعاينة أن الجثة لذكر مجهول الهوية فى العقد الخامس من العمر يرتدى كامل ملابسه ملقاه على جانب الطريق، وبمناظرته تبين إصابته بتهشم بالرأس وكسر بالفخذ الأيسر، كما تبين وجود بعض أجزاء فوانيس واكصدام سيارة بالمكان، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى.

بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بإصابتها بكسر مضاعف بالجمجمة والزراع الأيمن والساقين نتيجة اصطدامه بجسم صلب، ولا توجد شبهة جنائية وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وتحديد شخصية المتوفى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 5 أشخاص فى حادثين منفصلين بدار السلام والمراغة بسوهاج

سوهاج

محافظة سوهاج

لااخبار سوهاج

اخبار مصر

ةمديرية امن سوهاج

كوبرى طما العلوى

جثة

مستشفى طما المركزى




لا تفوتك
وزارة الزراعة تنفى اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط

وزارة الزراعة تنفى اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط

محكمة الأسرة تلزم أحمد عز بدفع 30 ألف إسترلينى مصاريف مدرسية لطفلى زينة

محكمة الأسرة تلزم أحمد عز بدفع 30 ألف إسترلينى مصاريف مدرسية لطفلى زينة

بعد إطلاق "شكوتك بصوتك".. عمرو جمال يتفاعل: مش لاقى ركنة بأرض الجولف.. إثبات حياة مواطن بعد وفاة منتحل شخصيته بليبيا.. مطلقة تطالب بسماعات أذن لطفلها وتوفير سكن لهما.. القومى للإعاقة يتواصل مع التأمين لعلاجه

بعد إطلاق "شكوتك بصوتك".. عمرو جمال يتفاعل: مش لاقى ركنة بأرض الجولف.. إثبات حياة مواطن بعد وفاة منتحل شخصيته بليبيا.. مطلقة تطالب بسماعات أذن لطفلها وتوفير سكن لهما.. القومى للإعاقة يتواصل مع التأمين لعلاجه

مصير الخارجين عن الأولويات فى مشروعات الإسكان الاجتماعى.. الإسكان: من فاتهم قطار الإعلان التاسع سيحصلون على وحدات بالإعلان العاشر شرط عدم سحب مقدمات الحجز.. رفع الحد الأقصى للدخل سمح لشريحة كبيرة فى التقدم

مصير الخارجين عن الأولويات فى مشروعات الإسكان الاجتماعى.. الإسكان: من فاتهم قطار الإعلان التاسع سيحصلون على وحدات بالإعلان العاشر شرط عدم سحب مقدمات الحجز.. رفع الحد الأقصى للدخل سمح لشريحة كبيرة فى التقدم

واتس آب تطلق تغييرات جديدة على نسختها التجريبية بـiOS.. تعرف عليها

واتس آب تطلق تغييرات جديدة على نسختها التجريبية بـiOS.. تعرف عليها

حسين الشحات عن مفاوضات الأهلى: أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد.. فيديو

حسين الشحات عن مفاوضات الأهلى: أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة