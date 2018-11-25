العثور على جثة مسن فى العقد الخامس أسفل كوبرى طما العلوى بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

يكثف ضباط وحدة مباحث مركز طما، برئاسة الرائد أحمد عبدالرؤف رئيس مباحث المركز، جهودهم لكشف غموض العثور على مسن فى العقد الخامس من العمر، جثة هامدة أسفل كوبرى طما العلوى وبه العديد من الإصابات المتفرقة بالجسم.

كان مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغاً من اللواء على صالح نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد بالعثور على جثة مسن أسفل كوبرى طما العلوى، وتم نقل جثته تحت تصرف النيابة العامة لمشرحة مستشفى طما المركزى.

على الفور، انتقل إلى مكان الحادث العميد أحمد شمندى مأمور مركز شرطة طما، وتبين من المعاينة أن الجثة لذكر مجهول الهوية فى العقد الخامس من العمر يرتدى كامل ملابسه ملقاه على جانب الطريق، وبمناظرته تبين إصابته بتهشم بالرأس وكسر بالفخذ الأيسر، كما تبين وجود بعض أجزاء فوانيس واكصدام سيارة بالمكان، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى.

بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بإصابتها بكسر مضاعف بالجمجمة والزراع الأيمن والساقين نتيجة اصطدامه بجسم صلب، ولا توجد شبهة جنائية وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وتحديد شخصية المتوفى.