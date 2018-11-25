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العثور على جثة مسن داخل مسكنه فى إمبابة.. والقبض على نجله لاتهامه بالقتل

الأحد، 25 نوفمبر 2018 12:14 ص
العثور على جثة مسن داخل مسكنه فى إمبابة.. والقبض على نجله لاتهامه بالقتل جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف غموض العثور على جثة مسن داخل مسكنه بإمبابة، وأشارت التحريات الأولية إلى وجود شبهة جنائية، والاشتباه فى تورط أحد أفراد عائلته فى قتله.

 

تلقى قسم شرطة إمبابة بلاغًا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه.

 

وانتقل المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة مسن به إصابة بجسده، وأشارت التحريات الأولية إلى أن أحد أفراد عائلته مشتبه به في مقتله.

 

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، تبين أن عاطل قتل والده بالاعتداء عليه بآلة حادة، لرغبته فى الحصول على مبلغ مالى منه.

 

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يتعاطى المواد المخدرة، وتم إيداعه سابقًا مركزًا لعلاج الإدمان.

 

وألقى رجال المباحث بإشراف المقدم أمثل حراحش وكيل فرقة مباحث شمال الجيزة القبض على المتهم، وضبط السلاح المستخدم فى الجريمة.

 

وبمواجهته اعترف أمام العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة بارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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