الصين واليابان توقعان اتفاقيات تعاون في مجالات الطاقة ومكافحة التلوث

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وقعت الصين واليابان، اتفاقيات تعاون في 24 مشروعا في مجالات تشمل حفظ الطاقة، وتطوير الطاقة الجديدة، ومكافحه التلوث، وذلك خلال منتدى ثنائي حول حماية البيئة وحفظ الطاقة في العاصمة (بكين).

وقال رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين "هو ليفنج" - في تصريح اليوم الأحد - "إن الصين وفي إطار توجهها نحو مرحلة جديدة من الانفتاح، فإنها ترحب بالشركات الأجنبية، بما فيها الشركات اليابانية، للاستثمار والقيام بأعمال تجارية في الصين".

وأوضح ليفنج أن المنتدى، الذي عقد لأول مره عام 2006، لعب دورا مهما في تعزيز التبادلات الاقتصادية والتكنولوجية والتعاون العملي بين البلدين، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز التعاون الدولي واستكشاف أنماط المنافع المتبادلة والنتائج المربحة للجانبين، وشملت مجالات التعاون أيضا تنمية المدن الذكية، وسبل التصدي لتغير المناخ.