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لتأهيل 10 آلاف شاب..

السيسي يطلق مبادرة "أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية" لتأهيل 10 آلاف شاب

الأحد، 25 نوفمبر 2018 01:44 م
السيسي يطلق مبادرة "أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية" لتأهيل 10 آلاف شاب الرئيس السيسي
كتب سمير حسنى ـ محسن البديوى
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أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، إطلاق مبادرة "إفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية"، للتولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف تنمية القدرات وتأهيل 10 آلاف شاب مصرى وإفريقى على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات وتحفيز تأسيس 100 شركة مصرية وإفريقية ناشئة فى هذا المجال.

 

وقال الرئيس فى كلمته خلال افتتاح معرض القاهرة الدولى للاتصالات، إن الحضارات المتتالية سجلت بحروف من نور الإرث الحضارى الذى ساهم فيه المصرى القديم فى تاريخ الانسانية ونحن كمصريين واثقون فى قدراتنا على استكمال مسيرة البناء الحضارى فى ظل ما نمتلكه من شباب قادر على المشاركة الفعالة فى بناء المستقبل ومن هذا المنطلق جاءت استراتيجية الدولة لبناء منظومة متكاملة تسعى لتسخير جميع الامكانيات وتوفير فرص افضل فى التعليم والتنمية لبناء الانسان المصرى الركيزة الرئيسية لتقدم الوطن.

 

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن الدولة قدمت عددًا من البرامج والمبادرات التى تسعى للاستثمارات فى طاقات الشباب الواعد وتنمية مهاراتهم فى جميع المجالات، حيث شهدنا على مدار العامين الماضيين تزايدًا فى أعداد  الملتحقين بمبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل، التى تم إطلاقها لإعداد جيل قادر على تنظيم أحدث الوسائل التكنولوجية فى مختلف القطاعات بما يتواكب مع احتياجات المجتمع المصرى.

 

كما قدمت مصر الدعم للعديد من المشروعات والبرامج التى تهدف لتعزيز ثقافة الابداع وريادة الأعمال لدى الشباب فى مختلف أنحاء الجمهورية واستكمالا لتلك الجهود التى تهدف لإنشاء جيل جديد قادر على قيادة برامج التحول الرقمى وإدارة أنظمة العمل فى البيئة الرقمية فى مصر والقارة الإفريقية التى نحرص على التعاون مع دول الشقيقة ودعم جهود التنمية فيها.

 

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، إطلاق مبادرة "إفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية"، للتولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف تنمية القدرات وتأهيل 10 آلاف شاب مصرى وإفريقى على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات وتحفيز تأسيس 100 شركة مصرية وإفريقية ناشئة فى هذا المجال.

 

وأعرب السيسي، عن أمله فى نجاح المؤتمر لاستثمار الإمكانيات الهائلة والفرص المتميزة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يساعد فى التوصل لحلول مبتكرة لدفع عجلة التنمية المستدامة، مؤكدًا دعم الحكومة الكامل لهذا القطاع لمواكبة التطورات العالمية المسارعة فى هذا المجال والقيام بدورها فى إقامة مجتمعات جاذبة للاستثمارات وداعمة للإبداع التكنولوجى، وبناء مستقبل مزدهر يليق بمكانة وطننا وشعبنا العظيم، وفقكم الله بما فيه الخير والسداد.


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افريقيا

الشباب

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

رودس

السيسي يطلق مبادرة "أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية" لتأهيل 10 آلاف شاب

السيسي يطلق مبادرة "أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية" لتأهيل 10 آلاف شاب , اليوم فى بلاد تتحمل مسؤليه نفسها رغم الشعوب غير مسؤله عن شغل الموظفين و بيئات عماليه انتاج و تشغيل مصانع و شركات الا ان الاسعار ارتفعت على كل السكان مثال اليونان و بشكل مبالغ فيه الان يجب الرياضه مثل الغناء من عايز يغنى او يرقص على احساب امه و ابيه و التغذيه فى الانديه لـ الاعب تكون بـ اشتراك تدفعه له امه او ابيه اما السكان عيب الان يصرفوا عليه لان نجاحه كـ لاعب لـ اسرته و ليس لنا ف العالم به مستويات عالميه تدربوا و كليات عالميه من عايز العالميه بـ يغير المدرب كلما اخذ منه المفيد و بـ امواله

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