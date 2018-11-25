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السيسي يصل مركز المنارة لافتتاح معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات

الأحد، 25 نوفمبر 2018 12:22 م
السيسي يصل مركز المنارة لافتتاح معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات الرئيس السيسي
كتب محمد الجالى - سمير حسنى
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وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى مركز المنارة للمؤتمرات، لافتتاح فعاليات مؤتمر معرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الـ22 والتى تعقد بعنوان "قيادة التحول الرقمي".

 

وكان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قال لـ"اليوم السابع"، أن ذلك يأتى لو إطار التوجه لتوطين التكنولوجيا بأحدث المعايير العلمية فى مختلف المدن والمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة الجارى تشييدها وذلك للتحول إلى مجتمع رقمى وكذا ميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وهو الامر الذى يعكس الأولوية المتقدمة التى يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى خطط واستراتيجيات الدولة، أخذًا فى الاعتبار دوره الحيوى والرئيسى فى عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية.


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