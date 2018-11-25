السيسي يصل مركز المنارة لافتتاح معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى مركز المنارة للمؤتمرات، لافتتاح فعاليات مؤتمر معرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الـ22 والتى تعقد بعنوان "قيادة التحول الرقمي".
وكان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قال لـ"اليوم السابع"، أن ذلك يأتى لو إطار التوجه لتوطين التكنولوجيا بأحدث المعايير العلمية فى مختلف المدن والمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة الجارى تشييدها وذلك للتحول إلى مجتمع رقمى وكذا ميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وهو الامر الذى يعكس الأولوية المتقدمة التى يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى خطط واستراتيجيات الدولة، أخذًا فى الاعتبار دوره الحيوى والرئيسى فى عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية.
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العملية تطهير
القرار الجمهورى الصادر مساء الخميس ... تجديد عمادة المتينى لطب عين شمس
الرئيس يقابل رئيس هيئة الرقابة الادرية عصر الخميس .... قطع يد الفاسدين السادسة مساء الريس يصد قرار جمهورى بالتجديد لمحمود المتينى عميدا لطب عين شمس الساعة 8.05 وزير ال الطيب ( التعليم العالى سابقا ) يعلن صدرو قرار جمهورى بتعيين المتينى عميدا لطب عين شمس ...... كلمات مقتضبة ...... ؟؟؟؟؟ العملية تطهير والمجموعة 701 و المجموعة 706 تناشد الرئيس مراجعة ذلك القرار حفظ الله مصر ورئيسها والرجال الذين معه ..... المناشدة الاخيرة