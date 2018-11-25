السيسى: مصر حققت إنجازا كبيرا فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

كتب سمير حسنى

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر حققت إنجازا كبيرا فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف الرئيس خلال افتتاح معرض القاهرة الدولى للاتصالات، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح يمثل عنصرا أساسيًا فى دعم الخطط التنموية للدولة ومحركا دافعًا فى جهود بناء اقتصاد تنافسى متنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر أولت اهتماما بقطاع الاتصالات، وحرصت على تطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات، وإقامة المدن الذكية، وتمكين مختلف فئات المجتمع من استخدام الخدمات الرقمية، ونشر الوعى المجتمعى بأهمية التحول الرقمى، وهو ما يساهم فى تحقيق نقلة نوعية فى المجتمع المصرى عبر توطين التكنولوجيا فى محافظات مصر المختلفة، وتوفير بيئة تشجع على بناء قدرات الشباب والنهوض بصناعة وتصميم الإلكترونيات.