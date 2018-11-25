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السويد تفوز برئاسة المكتب التنفيذى لاتفاقية قرطاجنة بمؤتمر التنوع البيولوجى

الأحد، 25 نوفمبر 2018 09:55 م
السويد تفوز برئاسة المكتب التنفيذى لاتفاقية قرطاجنة بمؤتمر التنوع البيولوجى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس
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أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورئيس مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي فوز ممثل دولة السويد برئاسة المكتب التنفيذى لاتفاقية قرطاجنة وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة مساء اليوم بمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي.
 
تناولت الجلسة إستكمال إجراءات إعتماد الوثائق النهائية لفرق العمل وإعتماد عدد من مسودات القرارات الخاصة باتفاقيتى ناجويا وقرطاجنة ونشرة التوقعات العالمية المعنية بحماية التنوع البيولوجي 
 
 كما قامت الدكتورة ياسمين فؤاد  بتسليم الجوائز الخاصة بغرفة تبادل المعلومات المعنية بتنفيذ إستراتيجية التنوع البيولوجى والتى تنقسم إلى فئة أفضل الجدد فى ذلك وسلمت إلى أندونيسيا وسيرلانكا وغينيا كما تسلمت كل من بروندى وكولومبيا والمغرب جوائز فئة أفضل الآليات القائمة كما تم تسليم شهادات الإنجاز  لكل من كندا و غواتيمالا و هندوراس و ماليزيا.
 
وقد أوضحت السيدة كريستيانا بالمر السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأطراف للتنوع البيولوجي أن هذه الجوائز تقدم لأفضل الإنجازات والجهود الهامة التى تدعم الحفاظ على آليات غرفة تبادل المعلومات التى تشكل  آلية هامة من أجل تنفيذ إستراتيجية التنوع البيولوجي وخطط العمل لتحقيق أهداف ايتشى للتنوع البيولوجي حيث توزع الجوائز لأفضل الأطراف فى آليات غرفة تبادل المعلومات قبل مؤتمر الأطراف 13 و  بين المؤتمرين  13و 14 لاتفاقية التنوع البيولوجي 
 
يذكر أن مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي يعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 17 إلى 29 نوفمبر الجارى تحت شعار الإستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الإنسان و الكوكب.

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