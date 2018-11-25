السفير السعودى باليمن: دول التحالف تقف فى وجه إيران وذيولها

كتبت - إيمان حنا

أكد السفير السعودى فى اليمن الدكتور محمد آل جابر على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" ، أن الميليشيات الحوثية دائما تؤكد قوة علاقتها بالنظام الإيرانى واحتفاء قيادتها بِما صرح به الرئيس للإيراني حسن روحانى، حول استمرار دعم إيران بالأسلحة للميليشيا بِما يحول دون استقرار الأوضاع فى اليمن يعد دليلا جديدا على عمق العلاقة بين الحوثى والنظام الإيرانى الذى يكن كل عداء للوطن العربى.

أضاف آل جابر أن إيران هدفها بث الفوضى والفتن في اليمن من خلال ميليشيا الحوثى التابعة لها، وأوضح أن تلك الميليشيا قد عاثت في اليمن قتلا وتدميرا وتهجيرا، ولكن دول التحالف العربى هم أصل العروبة ويقفون بالمرصاد لإيران وذيولها بدعم من أشقائهم لاستعادة اليمن عربيا.