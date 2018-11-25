السفارة الأمريكية فى الكونغو الديمقراطية تتلقى معلومات حول تهديد إرهابى

كينشاسا /أ ش أ/

أعلنت السفارة الأمريكية فى جمهورية الكونغو الديمقراطية ، السبت ، أنها تلقت معلومات ذات مصداقية ومحددة حول وجود تهديد إرهابى محتمل ضد مواقع تابعة للحكومة الأمريكية فى العاصمة كينشاسا.

وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية أن التحذير الأمنى الذى تم إرساله إلى المواطنين الأمريكيين عن طريق البريد الإلكترونى قال إن السفارة التابعة لبلادهم فى كينشاسا سيتم إغلاقها أمام المواطنين يوم الاثنين 26 نوفمبر الجاري.

ولم يوضح البيان الأمريكى تفاصيل حول طبيعة التهديد الإرهابى المذكور ، كما رفضت السفارة الأمريكية الإفصاح عن المزيد حول ذلك.

يُشار إلى أنه ليست هناك أية جماعات إرهابية أجنبية معروفة تصنفها وزارة الخارجية الأمريكية تنشط بشكل فعال فى جمهورية الكونغو الديمقراطية.