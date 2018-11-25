السجن 15سنة لـ 4 متهمين بخطف واغتصاب وسرقة ربة منزل بكرداسة

كتب - سليم على وأحمد الجعفرى

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، 4 متهمين بالسجن 15 عاما إثر قيامهم بخطف ربة منزل واغتصابها وسرقتها بالإكراه بمنطقة كرداسة .

كشفت تحقيقات النيابة، أن المجني عليها، تعمل طبيبة، كانت أعلى الكوبري الدائري ، يوم الواقعة في السابعة صباحا لتوصيل ابنتها إلى المدرسة، وفى تلك الاثناء توقفت سيارة "فان" بيضاء، بها 4 رجال وسيدة، واستقلتها هي وابنتها ، ثم فوجئت بالمتهمين يشهرون أسلحة يضاء، وقاموا بسرقة متعلقاتها "قرط، وسلسلة ذهبيين، ومبلغ 600 جنيه، وكارت ذاكرة"، ثم اعتدوا عليها جنسيا وصورها لابتزازها.

وألقت قوات الأمن القبض علي المتهمين وتبين أنهم "عماد .ع" ٢٩ سنة، سائق، والسابق اتهامه في قضية مشاجرة والهارب من ٩ قضايا أخرى، و"عمر . ف. م" ٢٧ سنة، سائق، والسابق اتهامه في عدد ٤ قضايا مخدرات والهارب من ٦ أحكام ، و"علاء .ال. ك" ٣٩ سنة، والسابق اتهامه في ١٠ قضايا سرقة بالاكراه، "عاصم.ع . ا"، مسجل شقي خطر فئة "ج" سرقات عامة والهارب من ١٣ قضية.

وأقر المتهمين في التحقيقات بأنهم يوم الواقعة استقلوا سيارة رقم "و. ب / ٨٢٦٦" ماركة سيزوكي، قيادة الأول، وملك شقيقه، وأثناء سيرهم بطريق المريوطية استقلت معهم المجني عليها السيارة في الساعة السابعة صباحا، لاعتقادها بأنها سيارة أجرة، وطلبت منهم توصيلها لمنشأة البكاري، وبعد صعودها غيروا خط سيرهم واتجهوا نحو منطقة زراعية بكرداسة ، و هددوها بالأسلحة البيضاء وسرقوا مشغولاتها الذهبية، ومن بعدها هتك متهمين منهما عرضها وتعدوا عليها جنسيا، وصوروها فيديو لابتزازها، ومن ثم تركوها أمام أحد المساجد وفروا هاربين.