السجن المشدد 7 سنوات لمتهمين بسرقة عقد ذهبى من مواطنة بالإكراه

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بسرقة عقد ذهبى بالإكراه، بالسجن المشدد 7 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال السمري ومحمد سامح عبد الخالق وأمجد محمد أبو الفتوح، وأمانة سر صبحي عبد الحميد و محمد صابر.

وكشف أمر الإحالة، قيام المتهمين محمد رمضان، و إسلام علي، بسرقة عقد ذهبي المملوكة للمجني عليها "رجاء سعيد"، بأن قام المتهم الأول بالتعدي عليها بالضرب وأشهر سلاح أبيض في وجهها، مهددا إياها به، وقام المتهم الثاني بتأمين الطريق وكان قصدهم بث الرعب في نفسها وتمكن من تلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي المنقولات.